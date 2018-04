»Fornuften vil sejre«: Eksperter har meget svært ved at se forhandlinger ende i konflikt

Onsdag indgik en stribe fagforeninger en overenskomstaftale på det regionale område. Fredag kom så en samlet aftale for cirka 500.000 kommunalt ansatte.

De to aftaler betyder, at flere eksperter har meget svært ved at forestille sig en konflikt, selv om alle de statslige ansatte og størstedelen af de regionale fortsat mangler en ny overenskomst.

»For lønmodtagerne vil der ikke være større gevinst ved at køre videre, hvis de kan få det samme på det statslige område, som de har fået på de andre områder. Det kan godt være, at der er nogle puljer, der skal justeres, men grundlæggende må man regne med, at de finder en løsning«, siger Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet.

Samme vurdering lyder fra Flemming Ibsen, professor emeritus ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

»Der er et massivt pres på det statslige område, nu hvor det kommunale og måske også det regionale falder på plads«, siger Flemming Ibsen, der er professor emeritus ved Aalborg Universitet.

Mistilliden er det store problem

De statslige ansattes frokostpause er med dagens aftale »suverænt« den største knast i forhandlingerne. Fagforeningerne vil have frokostpausen skrevet ind i overenskomsten, men så skal de betale for den, har innovationsminister Sophie Løhde (V) sagt.

»Man har nærmest indledt en krig om spisepausen. Der er grundlæggende mistillid mellem parterne, og det har været hele problemet«, siger Flemming Ibsen.

Alligevel tror arbejdsmarkedsforskeren, at det ender med en løsning i 11. time, fordi man simpelthen vil have svært ved at forsvare, hvorfor man går i konflikt.

»Man må kunne skrive sig ud af det, hvor Løhde giver sig og garanterer, at man ikke vil røre ved det«, siger Flemming Ibsen.

»Jeg tror, fornuften vil sejre«.

Både den regionale delaftale og den kommunale aftale sikrer en lønramme på 8,1 procent til de ansatte, ligesom lønmodtagernes repræsentanter mener at have fået en sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause. Til gengæld sikrer det samlede kommunale forlig ikke en ny arbejdstidsaftale til lærerne, hvilket ellers har været et centralt krav i forhandlingerne.

Selvom aftalerne skal til urafstemning hos medlemmerne i fagforeningerne, og dermed også hos lærerne, kommer det næppe til at spænde ben for en aftale.

»Sagen er, at der formentlig bliver en fælles afstemning på tværs af det kommunale område, og det betyder, at der skal meget til at stemme sådan en aftale ned. Samtidig er det for mange folkeskolelærere lønnen, der er mere afgørende end arbejdstidsaftalen under forudsætning af, at de er på en arbejdsplads, hvor samarbejdet mellem lærere og ledelse fungerer godt. Så jeg tror, det bliver stemt hjem under alle omstændigheder«, siger Bent Greve.