Tovtrækkeriet om lønnen gik næsten kun én vej

LO-forbund bed først på

En kilde på lønmodtagersiden tilføjer, at arbejdsgiverne tydeligvis har set lønnen som det greb, der kunne lirke op for de første aftaler, særligt inden for LO, hvor man ikke selv selv har haft særlige krav til f.eks. frokostpause og årsnorm.

I hvert fald tilkendegav Sophie Løhde i slutningen af marts over for offentligheden, at lønnen tydeligvis var et vigtigt emne, og at hun var klar med en udstrakt hånd. Herpå udsatte forligsmand Mette Christensen den forestående konflikt med to uger. Det er i løbet af den tid, at man har bevæget sig det sidste stykke op mod de 8,1 procent.

Stigningen er ifølge Bent Greve et tilfredsstillende resultat for lønmodtagerne. Han hæfter sig ved, at en sådan stigning med stor sandsynlighed vil medføre en reallønsfremgang

Når aftalen nærlæses, så er det dog mindst lige så vigtigt, mener Bent Greve, at man er opmærksom på, hvornår lønstigningen rulles ud i de kommende år. Det vil ikke mindst også have betydning for, hvor meget niveauet stemmer overens med udviklingen på det private arbejdsmarked, og dermed eventuelt reguleres op eller ned.

Det spiller også en rolle, hvor meget af lønstigningen, der er generel. En del kan nemlig være øremærket til særlige puljer inden for rekruttering, efteruddannelse og andre ordninger.