To måneder i 'Forligsen': Her er de bedste billeder

Først forhandlede de på egen hånd i månedsvis. Men i slutningen af februar gik den ikke længere.

Én efter én brød forhandlingerne sammen, og 1. marts måtte repræsentanterne for arbejdsgivere og -tagere på de kommunale, regionale og statslige områder indfinde sig i Forligsinstitutionen, hvor forligsmand Mette Christensen indtil i går aftes forsøgte at få dem til at nærme sig hinanden.

Øvelsen lykkedes, og 750.000 offentligt ansatte har nu fået en ny overenskomstaftale.

Forhandlerne er ikke de eneste, der har tilbragt mange timer på Sankt Annæ Plads 5 i København. Hundredvis af offentligt ansatte har over de sidste mange uger lagt vejen forbi for at råbe »nok er nok« og »en løsning for alle«.

Politikens journalister og fotografer har de sidste måneder foreviget livet i og foran 'Forligsen', og vi giver dig her de bedste billeder fra overenskomstens slagmark i indre København

Foto: Jens Dresling 1. marts: Efter kuldsejlede overenskomstforhandlinger er repræsentanter fra både staten, kommunerne og regionerne inviteret til møde i Forligsinstitutionen for første gang. Flere aktive i fagforeningerne er mødt op med røde faner for at vise deres utilfredshed over en manglende aftale.

Foto: Jens Dresling 1. marts: Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), og departementschef i Finansministeret, Martin Præstegaard, ankommer til de første forhandlinger.

Foto: Jens Dresling 6. marts: Formand for Danmarks Lærerforening (DLF) og for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Anders Bondo Christensen, tager cyklen til dagens møde. Samme dag udsender Danmarks lærerforening og BUPL strejkevarsler.

Foto: Jens Dresling 1. april: Endnu en dag i 'Forligsen' for Michael Ziegler, chefforhandler for Kommunernes Landsforening og borgmester i Høje Taastrup (K). Forligsmand Mette Christensen har fem dage forinden besluttet at udsætte konflikten i to uger.

Foto: Peter Hove Olesen 16. april: Sophie Løhde (V), minister for innovation og chefforhandler for staten, ankommer til møde i Forligsinstitutionen. Hun modtages af demonstranter og røde faner.

Foto: Miriam Dalsgaard 17. april: Nina Palesa Bonde er demonstranternes heppekorsleder. Til daglig er hun dommerfuldmægtig i Københavns Byret.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 20. april: Forhandlingerne spidser til, efter Forligsmand Mette Christensen 18. april har udsat konflikten endnu to uger. Madrasser og feltsenge ankommer til Forligsinstitutionen, så parterne kan tage sig et hvil mellem diskussionerne.

Foto: Jacob Ehrbahn 20. april: Røde faner.

Foto: Jacob Ehrbahn 20. april. Ølkassetaler skal der til.

Foto: Jacob Ehrbahn 20. april: Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, hyldes af demonstranter.

Foto: Emma Sejersen 25. april. Det slider på stemmen at råbe forhandlerne op.

Foto: Emma Sejersen 25. april. En for alle - alle for Dennis? FOA's tidligere formand Dennis Kristensen indgår forlig for LO-fagforeningerne på det regionale område. Det vækker forargelse i andre fagforbund, der mener, at han bryder den musketered, der skulle realisere tre afgørende krav og få alle forbund i mål.

Foto: Finn Frandsen 26. april: En demonstrant sørger for, at arbejdsgivernes kommunale topforhandler, Michael Ziegler, kommer tørskoet frem til 'Forligsen'.

Foto: Finn Frandsen 26. april: Vejret var ikke altid med demonstranterne.

Foto: Finn Frandsen 27. april: De kommunale arbejdsgiveres chefforhandler, Michael Ziegler, og de kommunalt ansattes ditto, Anders Bondo, melder om gennembrud. På store bededag har parterne landet en overenskomstaftale på det kommunale område.

Foto: Andreas Haubjerg 28. april: Nu mangler blot staten. Der ventes.

Foto: Andreas Haubjerg 28. april: Forløsning. Der er indgået forlig på statens område, og konflikten er foreløbig afblæst. Her ses statens forhandler, Sophie Løhde, (i midten) og de statsansattes chefforhandler, Flemming Vinther.

Foto: Andreas Haubjerg 28. april: Succes. Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, foran Forligsinstitutionen.