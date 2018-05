Michael Ziegler: »Den tilstand, vi har haft de seneste fem år, det går jo ikke ...«

Efter fem års skyttegravskrig om lærernes arbejdstid er KL’s chefforhandler, Michael Ziegler, klar til at strække våben for en stund.

Men hvis landets lærere har en forestilling om, at det kommissionsarbejde, der nu skal gå lærernes arbejdstidsregler efter i sømmene, vil genskabe de gamle regler for arbejdstid, kan de godt begynde at tro om igen.

»Jeg har fuld tillid til, at den kommende kommission vil have en grundlæggende forståelse af, at man ikke bare kan udskrive en milliardregning til kommunerne. Det her er et kommissionsarbejde, der skal ende i noget, som rent faktisk kan implementeres. Hvis kommissionen ender med nogle anbefalinger, der kommer til at koste kommunerne 10 milliarder kroner, kommer det ikke til at ske«, siger Michael Ziegler.

Han anerkender, at sidste uges aftale med lærerne om at nedsætte en kommission, udstikker meget vide rammer for den nyudnævnte formand, Per B. Christensen, og at hverken KL eller Danmarks Lærerforening vil have kontrol med kommissionens arbejde og anbefalinger.

Men han har ikke fantasi til at forestille sig, at kommissionen kommer til »at skyde fuldstændig uden for skiven i forhold til de økonomiske konsekvenser«:

»Jeg kan naturligvis ikke styre det. Det er jeg bare nødt til at stole på. Ultimo 2019 kommer der så nogle anbefalinger, som vi må kigge på, men vi har jo ikke afgivet vores forhandlingskompetence. Og med tanke på formandens egen baggrund er jeg sikker på, at der også vil være et blik for den slags konsekvenser. Forudsætningen for at kommissionsarbejdet kan bruges til noget er jo, at det er realistisk at kunne bruge i en overenskomst«.

Jeg tror, der kan opstå helt nye veje Michael Ziegler

Politiken møder Michael Ziegler en uge efter afslutningen på de OK-forhandlinger, der endte med, at KL og Danmarks Lærerforening sparkede en aftale om lærernes arbejdstidsregler til hjørne.

Det skete efter fire en halv måneds tovtrækkeri om lærernes arbejdstid, de sidste 18 døgn med sparsom søvn og maratonmøder i Forligsinstitutionen. Så trætheden sidder fortsat lidt i kroppen, fortæller Michael Ziegler.

Men han er først og fremmest lykkelig over, at det hele ikke endte i konflikt, strejke og lockout. Faktisk tør han slet ikke tænke på konsekvenserne for folkeskolen, hvis forløbet også denne gang fører til en konflikt med lærerne.

Lærerne må stole på Ziegler

Risikoen for en konflikt er langt fra overstået. Hvis ikke lærerne stemmer aftalen hjem ved den kommende urafstemning, falder kommissionen og alle de flotte intentioner om samarbejde til jorden med et brag. Derfor er det nu landets lærere, der sidder med næste træk.

Så Michael Ziegler, hvorfor skal lærerne stole på, at de får noget ud af det kommende kommissionsarbejde?

»Jeg er med på, det kan være svært efter et langt forløb, hvor der er blevet skabt nogle fjendebilleder. Men jeg synes, lærerne skal prøve at stole på det alligevel – om ikke andet, fordi de bør stole på deres egen formand. Han og jeg har kigget hinanden i øjnene, og vi har sagt til hinanden, at den tilstand, vi har haft de seneste fem år, det går jo ikke ...«.

Jeg får brug for, at du svarer mere konkret på, hvorfor lærerne skal stole på dig?

»De skal stole på, at deres formand siger, at han har set mig i øjnene, og at vi fælles er committet på, punkt 1, at det her skal blive til noget, og punkt 2, at vi i virkeligheden har en fælles interesse. Trods vores uenigheder har lærere og kommuner dybest set samme mål med folkeskolen: Vi ønsker begge at skabe den bedst mulige folkeskole, der giver de bedst mulige resultater. Det er et fælles mål«.

«Så er det rigtigt, at vi hidtil har været uenige om midlerne. Men med denne kommission prøver vi at sænke skuldrene, gå et skridt tilbage fra vores fastlåste situation, og få nogle andre ind i rummet, som kigger på det hele med andre øjne. Det er et forpligtende forløb, som vi er sammen om, og som både skal føre til en afdækning fra kommissionens side og til efterfølgende forhandlinger mellem parterne. Der er nogle juridiske forpligtelser, men de har selvfølgelig kun en vis rækkevidde. Først og fremmest har vi en moralsk forpligtelse at gå fuldt og helt ind i det forløb«.

Hvorfor er en kommission den rigtige løsning?

»Vi forhandlede i fire en halv måned. Vi var i KL parat til at lave om på de gældende arbejdstidsregler, men vi var ikke parat til at lave et helt nyt system. Vi gav lærerne et tilbud og syntes selv, at de burde kunne se værdi i det tilbud. Her måtte vi bare konstatere, at det ifølge lærerne ikke havde den værdi. Over for dette blev vi i KL stillet over for nogle krav fra lærerne, som ville skabe nogle regler, så folkeskolen simpelt hen ikke ville kunne fungere. I den situation er det nødvendigt, at parterne træder et skridt tilbage og overlader scenen til nogle andre«.

Afgørende opgør med lærerne

Siden forliget i sidste uge har man talt om, at det er Anders Bondo, der står med byrden fra OK18 på sine skuldre. At det nu er ham, der skal levere.