Seniorjobkonsulent: Oplevelsen af at blive afvist er fælles for mange ledige

Bert van Malkenhorst, 61 år, uddannet civiløkonom, siden 2014 landskoordinator for netværket Senior Erhverv.

»Det er blevet mit job at skaffe andre seniorer i arbejde igen. Det kræver faktisk en fuldtidsindsats«, siger Bert van Malkenhorst.

Senior Erhverv med omkring 1.800 medlemmer som med støtte af statsmidler – de såkaldte satspuljemidler – skal bane vejen tilbage til arbejdsmarkedet for folk over 50 år, der er blevet ramt af arbejdsløshed.

Første dag. Sidste dag. Når livet begynder, og når livetslutter, står alle over for eksistentielle valg. Når vores børn har første og sidste skoledag, og når vi tager fat på eller afslutter en karriere på første og sidste arbejdsdag. Følg med i Politikens serie hvor 22 mennesker deler en god historie. Har du haft en skelsættende første dag eller sidste dag? Og vil du dele dine oplevelser og refleksioner? Send din historie til niels.norgaard@pol.dk Vi vil de kommende uger bringe et udvalg af læsernes egne livsfortællinger i Politiken.

»Det går ud over selvtilliden at miste jobbet. Det gør det for nærmest alle, men er måske lidt lettere, hvis man bliver afskediget i en sparerunde, eller hvis ens virksomhed lukker, men der er altid en masse følelser, som er hobet op, som skal ud. Derfor er det godt at indgå i et netværk med andre i samme situation, så man kan få luft for sine frustrationer«, siger Bert van Malkenhorst:

»De ledige kommer som regel til os, når de har været ledige i tre, fire eller fem måneder, hvor de har opdaget, at det måske ikke er så let at finde et job. De kan godt være noget demotiverede af mange afslag, men er ivrige efter at komme i job«.

Selv stiftede Malkenhorst bekendtskab med Senior Erhverv i 2011, da han som 54-årig måtte lukke en selvstændig internetvirksomhed, som han drev sammen sin hustru.

Han havde aldrig prøvet at være arbejdsløs, så da han skulle på jagt efter et job, gik han helt naturligt på nettet. Her stødte han på netværket Senior Erhverv.

»Jeg skulle bare møde op på deres adresse, hvor jeg så kunne møde andre ligesindede. Jeg var lidt undrende og nysgerrig for at finde ud af, hvad de lavede«, husker han tilbage.

»Der sad en fire-fem andre, som havde passeret 50. De var i gang med at lave en liste over virksomheder, som de gerne ville besøge for at tilbyde sig. De havde erfaring med, at det var en god ide at skrive direkte med et gammeldags brev til direktøren eller HR-chefen. Der var sådan set kun den aktivitet, som vi selv skabte i fællesskab«, siger Bert van Malkenhorst.

»I Odense skriver vi stadig gammeldags breve, men ligesom i andre af de 21 Senior Erhverv netværk landet over, så tager ledige seniorer ud til virksomhederne uden at have en aftale på forhånd. To ledige møder bare op på virksomheden og spørger efter chefen. Det kalder vi kold kanvas. Når vi kommer to og to, så er det for, at det ikke skal ligne en almindelig jobsøgning. Vi bliver meget sjældent afvist; det er sværere at afvise folk ved døren end i telefonen«.

Meget mere end fem minutter

»I kan få fem minutter, lyder det tit, men så ender det ofte med, at vi sidder der meget længere. Virksomhedsledere vil gerne fortælle om deres virksomhed, for man vil gerne tale om det, man brænder for. Men det er måske blot hver tiende gang, at der er konkrete jobåbninger, når vi dukker op. Så afleverer vi en brochure, så de kan finde cv-kataloget over de ledige seniorer og ikke mindst finde vores kontaktdata. Det er en form for investering«, siger Bert van Malkenhorst, der husker en særlige episode.