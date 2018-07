Jobpatrulje: Der er masser af rod med ungdomsjobs Jobpatruljen giver unge i fritidsjob skyts til at snakke med chefen, hvis noget ikke er i orden. Tal viser, at de ofte oplever problemer.

»Er du nogensinde alene på arbejde i hverdagene efter klokken 18?«.De lange hvide negle klikker et par gange på disken i isvognen. Julie Thustrup løfter hånden og klør sig bag øret med de mange øreringe i. Hun tænker sig lidt om, før hun svarer, at det da vist er sket indimellem.

»Men jeg er sikker på, jeg aldrig har været alene efter 14 i weekenderne«, siger den 16-årige gymnasieelev.

Det, der føles som den første regn i evigheder, har lagt lystbådehavnen i Frederikssund øde hen.

Fakta Jobpatruljen Har indtil videre talt med 1.388 unge i fritidsarbejde i år. 8,5 procent svarer ja til, at de indimellem føler sig utrygge på arbejdet. 12,3 procent oplever, de får fysiske men eller ondt af at være på arbejde. 20,7 procent siger, at de løfter mere end 12 kilo, når de er på arbejde. 6,6 procent har ikke en ansættelseskontrakt.

Julie Thustrup har lige serveret en kugle jordbæris med tivolidrys til en lille pige i klapvogn, da hun bliver afbrudt i arbejdet af Frederik Enevoldsen og Ronnie Andersson. »Jobpatruljen« står der med versaler på de vindjakker, der skal modstå himlens dråber.

Jobpatruljen er skabt for næsten 40 år siden af nogle af de største fagforbund som en oplysningskampagne rettet mod 13-17-årige fritidsjobbere. Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at over 100.000 under 18 år har fritidsjob.

I juli rejser Jobpatruljen sig fra skrivebordene for at tage på besøg hos restauranter, supermarkeder, iskiosker og andre arbejdspladser, hvor unge typisk er ansat i fritidsjobs.

Hos Louise Rytter i Føtex er der heller ingen anmærkninger Foto: Maud Lervik

Her oplyser patruljen de unge om løn, arbejdsmiljø, sygdomsregler og andre arbejdsforhold, som for de fleste i den alder fylder ganske lidt sammenlignet med teenagetanker om venner, venners venner og alle de dejlige ting, som ekspedient- eller opvaskerjobbet skal levere vitale kroner til.

Frederik Enevoldsen er ungdomskonsulent i HK og ansvarlig for Jobpatruljens arbejde i Nordsjælland og hovedstadsområdet.

Han er 1 af 3, der får løn for sit arbejde med Jobpatruljen, ellers er det over 40 frivillige, der i disse uger besøger de unge på arbejdspladserne og registrerer deres svar i et spørgeskema.

Er noget ikke, som det skal være, bliver den unge gjort opmærksom på, hvordan reglerne ser ud. Hvis det er muligt, får arbejdsgiveren også en påmindelse.

»Det handler ikke om at rekruttere medlemmer til fagbevægelsen eller at skabe splid mellem arbejdsgiveren og de unge. Nogle gange sker det, at den unge selv vælger at løfte for meget, og det kan vi ikke punke vedkommendes chef for«, siger Frederik Enevoldsen.

Selv om der i isboden og hos naboen Føtex bliver opklaret et par spørgsmål om feriepenge og løn under sygdom, er der generelt styr på arbejdsvilkårene de steder, Politiken er med på patrulje. Det er ofte de samme ting, der går igen, hvis noget er i vejen, forklarer Frederik Enevoldsen.

»I supermarkeder handler det ofte om, at de unge ikke holder nok pause, og i restaurationsbranchen handler det meget om tunge løft hos opvaskerne og skæve arbejdstider«, siger han.

Af de 1.388 unge, Jobpatruljen indtil videre har talt med i år, svarer 20,7 procent, at de løfter mere end 12 kilo på arbejdet, og 6,6 procent har ikke en ansættelseskontrakt.

Skræmmer de unge

I mandags bragte Politiken et debatindlæg af Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad (S). Her skrev de to folketingsmedlemmer, at flere unge under 18 år burde få sig et arbejde, fordi det kan give dem noget, skolebænken ikke tilbyder.

Kaare Dybvad har været rundt med Jobpatruljen flere gange og ser dens arbejde som vigtigt for at holde arbejdsgiverne i ørerne, hvis de ikke overholder reglerne.

»Nogle arbejdsgivere kender simpelthen ikke rammerne for at have unge i arbejde. Det er vigtigt, at de får det at vide«.

Hos Dansk Erhverv er de positive over for det samarbejde, de har med Jobpatruljen. Men ifølge organisationen hænder det i ny og næ, at de frivillige tolker reglerne lidt for rigidt og ender med at skræmme de unge og skade deres forhold til arbejdsgiveren.

»Jobpatruljen skal huske det positive og fokusere mindre på bagateller, så de unge kan bidrage til ansvarlige virksomheder uden at blive skræmte«, siger chefkonsulent hos Dansk Erhverv Trine Lykke Loughran.