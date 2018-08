De hollandske og tyske piloter har stemt ja til at gå i strejke i løbet af august, hvis ikke ledelsen kommer med et forslag til en acceptabel overenskomst.

Ifølge Ryanair skyldes det, at de irske piloters strejker har betydet, at kunderne har mistet tilliden til selskabet, så antallet af bookninger er faldet. En del af de irske medarbejdere vil blive tilbudt at blive overført til Polen, hvor Ryanairs polske flyselskab, Ryanair Sun, har stor succes.

Pilot i Ryanair: Vi arbejder i en krigszone og hyppige strejker bliver normalen Hyppige strejker bliver normalen, hvis ikke Ryanair dropper trusler om at tvangsflytte ansatte, siger pilot. Trods nye strejker er der næppe basis for et forbrugeroprør mod Ryanair, mener ekspert.