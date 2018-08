Bredt politisk flertal forenkler reglerne for ledige Nu slipper du blandt andet for at søge et job, hvis du allerede har et på hånden.

For mange og for besværlige regler spænder ben for beskæftigelsesindsatsen, som den foregår i dag. Derfor har en bred kreds af partier indgået en aftale, som skal forenkle arbejdet med at få ledige i arbejdet. Aftalen er præsenteret torsdag formiddag og er indgået af regeringen - med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i spidsen - og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. De centrale initiativer i aftalen kan ses i faktaboksen. Aftalen stiller kommunerne mere frit i forhold til, hvordan de griber beskæftigelsesindsatsen an. Til gengæld vil de blive målt på, hvor gode de er til det. Et nyt benchmarking-system skal gøre det muligt at sammenligne kommunernes beskæftigelsesresultater. Hvis det i den forbindelse viser sig, at der er kommuner, der ligger betydeligt under det forventede, vil de kunne blive sat under administration. Centrale initiativer i aftalen Færre proceskrav til kontaktforløbet, der ensrettes på tværs af målgrupper, og enklere regler for samtalernes indhold

Mere ansvar til a-kasserne i en fireårig forsøgsperiode, hvor udvalgte a-kasser i en fireårig periode får ansvaret for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet

Kun ét krav til aktivering efter senest seks måneder ledighed. Herefter bliver det op til jobcentret at vurdere, hvornår den enkelte har brug for mere indsats

Krav til jobsøgning fjernes. Ledige, der har et job på hånden eller som skal på fx efterløn eller barsel, skal ikke længere søge job de sidste seks uger

Løntilskudsordningen forenkles og får kun to varighedsbegrænsninger. Én for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet

Virksomhedspraktikordningen forenkles, og formålet med praktikopholdet skærpes

Markant forenkling af voksenlærlingeordningen med kun tre målgrupper, færre tilskudssatser samt højere tilskud til ledige i voksenlærlingeordningen

Virksomheders ansøgninger om virksomhedspraktik og løntilskud automatiseres

Styrket fokus på kommunernes resultater og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater

Der udarbejdes en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats, der er lettere at forstå og lettere for kommuner og a-kasser at administrere efter