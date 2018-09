Lærerkommissionen skydes i gang i dag: Formanden vil suge konflikt ud af bitter lærerstrid

Fem måneder med vrede demonstranter og maratonforhandlinger til den lyse morgen endte i april med en lærerkommission, der med 61-årige Per Bonvig Christensen i spidsen skal finde en løsning på konflikten om lærernes arbejdstid.

I dag tager han formelt hul på arbejdet, der inden slutningen af 2019 skal resultere i en række anbefalinger, som mange håber bliver den gyldne middelvej på fem års tovtrækkeri og uro om folkeskolen.

Det er svært at forestille sig, at en sådan løsning ikke vil favorisere en af parterne Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker

Men løsningen skal ikke findes ved starte med at kigge på forslag fra forårets overenskomstforhandlinger. Formanden vil i stedet jagte nye perspektiver.

»Jeg tænker, at min rolle sammen med kommissionen er at pege på nogle andre perspektiver, og de perspektiver kan jeg ikke nøje redegøre for nu, men jeg tænker, at parterne har godt af at få inspiration fra et andet perspektiv end det, der har været det klassiske konfliktfelt. Det er netop det, kommissionsmedlemmerne kan hjælpe mig med fra hver sit perspektiv«, siger Per B. Christensen, der er uddannet lærer, men har arbejdet 20 år som direktør for børne- og ungeområdet i Næstved Kommune.

Så den her debat om årsnorm eller kvartalsnorm fra foråret er slet ikke der, du forestiller dig, at løsningen ligger?

»Jeg tænker ikke, at de konfliktfelter, der har været fra drøftelserne under overenskomsten, vil være der, vi griber fat fra starten. Men det er klart, at vi i løbet af arbejdet skal ind at se samlet på alle de vilkår, der spiller ind«, siger han.

Han vil besøge skoler, kommuner og lærerkredse i Danmark, og han vil også se til i udlandet i jagten på nøglen til løsninger, der ikke har været opmærksomhed omkring. Det kræver arbejdsro, og han vil derfor holde lav profil.

Sol og vand kan ikke fordeles lige

Lærerne ønsker en arbejdstidsaftale, der giver dem indflydelse på, hvor meget tid der skal bruges på undervisning og forberedelse, som skolelederen i dag har eneret over. Omvendt mener Kommunernes Landsforening (KL), at reglerne fungerer, men at der er brug at lægge låg på stridighederne. Derfor er begge parter positive over for formandens handlingsplan.

»Jeg tror, der kan være en pointe i at se bredere for at finde en vej i det her. Det har handlet ekstremt meget om arbejdstidsregler, og det kunne man godt zoome ud og kigge lidt bredere på, for der er mange ting, der påvirker. Hvis der er nogen, der kan det, er det ham«, siger Michael Ziegler, der er chefforhandler for KL.

»For mig er det afgørende, at vi har en kommission, som starter på bar bund, og at den er uafhængig. Jeg har stor tiltro til, at de engagerede mennesker i kommissionen vil komme med en åben tilgang til tingene, og det er det, vi har brug for«, siger Anders Bondo, der er formand for Danmarks Lærerforening og chefforhandler for de kommunalt ansatte.

Men en gylden middelvej, der fordeler sol og vand lige, bliver nok aldrig en realitet, siger Laust Høgedahl, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

»Det er svært at forestille sig, at en sådan løsning ikke vil favorisere en af parterne, da konflikten grundlæggende er en diskussion om ledelsesret eller arbejdstidsregler«, siger Laust Høgedahl og fortsætter:

»Det er fornuftigt med nye øjne, fordi man har været meget fastlåst, men det handler også om en magtkamp, og den interessekonflikt vil stadig være til stede, så en helt fredelig løsning kan man ikke finde ved at kigge med andre briller«, siger Laust Høgedahl.