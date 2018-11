Når dit tog holder stille, skyldes det noget så gammeldags som klassisk arbejdskamp: For er 99 eller 29 tillidsfolk rimeligt? S-togene i hovedstadsområdet er så småt begyndt at køre igen efter en morgen med stilstand på grund af et fagligt møde. Lokomotivførerne kæmper for indflydelse på deres eget arbejde.

Der har været bygget op til det noget tid.

På Dansk Jernbaneforbunds Facebookside kan man læse, hvordan der advares mod at opfordre til overenskomststridige aktioner.

Men her til morgen blev et overenskomststridigt fagligt møde alligevel en realitet, som lammede de S-tog, der normalt hjælper 350.000 danskere på arbejde og i skole.

Stilstand på s-togene

Morgenen igennem hovedstadens s-tog holdt stille.

Det skylde en overenskomsstridig arbejdsnedlæggelse, oplyser Tony Bispeskov informationschef i DSB. »Vi ved ikke, hvor længe det tager, og budskabet her fra er, at vores kunder skal tjekke dsb..dk eller rejsleplanen«, og det kan også være, at de her til morgen skal være tålmodige og finde en anden løsning, når de skal på arbejde eller i skole«. Følg med hos dsb.dk

Forhandlingerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund brød sammen 31. oktober.

Striden handler i høj grad om, hvordan lokomotivførernes arbejde skal organiseres, og hvor meget indflydelse de skal have på planlægningen af arbejde, ferie og frihed.

Dråben, som udløste det faglige møde, handler om antallet af tillidsrepræsentanter - det meget synlige tegn på medarbejderens indflydelse.

99 eller 29 tillidsfolk

DSB har her set på andre landsdækkende virksomheder og er kommet frem til, at 29 tillidsrepræsentanter for de 3.500 dsb-ansatte på området er tilstrækkeligt. Det er væsentlig færre end i dag, hvor de er repræsenteret af 99.

Ifølge Dansk Jernbaneforbund har DSB udsendt breve med en opsigelse til hver enkelt tillidsrepræsentant, uden at Dansk Jernbaneforbund er blevet gjort bekendt med opsigelsen, lyder det i en orientering til medlemmerne, som har overskriften »DSB valgte kaos«.

Her opfordrer man til, at DSB’s ledelse »kommer på bedre tanker«, og til, at man holder sammen ude på arbejdspladserne.

»Det er nu, vi skal vise, at sammenholdet kollegerne imellem er unikt«, lyder opfordringen.

Til avisen.dk har formand for Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup tidligere kaldt reduktionen af tillidsrepræsentanter for et forsøg på at stække dem.

»Vi kan ikke indgå en aftale, hvor man skærer 70 tillidsfolk væk på en gang«.

»Dansk Jernbaneforbund ønsker, at de skal være med til at lave den egentlige planlægning af turene. Dét, mener vi, er en arbejdsgiveropgave«. Underdirektør i DSB Poul Gemzøe-Enemark til avisen.dk

Retten til at lede og fordele arbejdet

Omvendt har dsb's underdirektør sagt, at medarbejderne fortsat skal have indflydelse, men ikke i det omfang jernbaneforbundet forestiller sig.

»Dansk Jernbaneforbund ønsker, at de skal være med til at lave den egentlige planlægning af turene. Dét, mener vi, er en arbejdsgiveropgave. Vi mener ikke, at Jernbaneforbundet på det område har en berettigelse i selve maskinrummet«, har underdirektør Poul Gemzøe-Enemark sagt til avisen.dk

Ifølge avisen.dk har forholdet mellem DSB og jernbaneforbundet været anspændt, efter DSB meldte sig ind i Dansk Industri og dermed løsrevet sig fra de statslige overenskomster. Et skifte som Arbejdsretten har sagt god for.