Rapport: Offentligt ansatte har højere sygefravær Ifølge en rapport fra Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet har offentligt ansatte flere sygedage.

Ansatte i det offentlige har i gennemsnit flere sygedage end ansatte i den private sektor.

Selv når man stiller sammenlignelige brancher over for hinanden inden for madlavning, kultur og fritid samt social- og sundhedsområdet, er sygefraværet højere i det offentlige end i de tilsvarende private brancher.

Det fremgår af en ny rapport, som er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet.

Det skriver Berlingske.

I gennemsnit havde ansatte i landets kommuner i 2017 12,8 sygedage, mens de privatansatte kun havde 6,8 dage i løbet af året.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) siger, at det på en række områder er uforklarligt, at sygefraværet er højere i den offentlige end i den private sektor på helt sammenlignelige arbejdspladser.

»Derfor er der et stort potentiale i at få nedbragt sygefraværet i den offentlige sektor«, siger hun til Berlingske.

Svarer til 400 millioner

Ifølge ministerierne bag rapporten vil en reduktion af sygefraværet med gennemsnitlig én dag frigøre ressourcer i den offentlige sektor som følge af færre udgifter til vikarer og overarbejde - svarende til 400 millioner kroner.

Den væsentligste forklaring på, at de kommunalt ansatte lærere, pædagoger, hjemmehjælpere og plejepersonale har et højere sygefravær, har været, at de er tættest på borgerne og mere udsat for smitte.

Dansk Industri (DI) har dog undersøgt forskellen i sygefraværet blandt omsorgspersonalet, som udfører det samme arbejde i kommunerne, og enten er offentligt eller privat ansat.

Og ifølge DI er omsorgspersonalet i kommunerne syge tre dage mere om året end dem i det private. Det er, hvor tallene er korrigeret for, at kvinder er mere syge end mænd.

Ifølge Berlingske vil regeringen om kort tid afsætte 100 millioner kroner til initiativer rettet mod offentlige arbejdspladser med et højt sygefravær og dårligt arbejdsmiljø.

ritzau