»Man bliver set som den, man er«: Østerbro-vuggestue har sansehave, egen Instagram-konto og meget få sygedage

Som uerfaren vuggestuegænger forventer jeg at høre skrigende børn i det fjerne, møde et mylder af flerfarvet legetøj og opfange en ubehagelig dunst af nyskiftet ble, da jeg nærmer mig vuggestuen Villa Rose.

Men da døren til den renoverede Østerbro-villa i København bliver åbnet, bliver jeg mødt af udluftning og en pædagogmedhjælper, der med en kost grundigt manøvrerer sig hen over det blå linoleumsgulv og rundt om plastikgiraffer og -heste, der står sirligt arrangeret på et legetæppet.

Og børnene, de sover trygt.

Jeg er vanvittig glad for at være i huset Stine Persson, pædagog, vuggestuen Villa Rose

Ud over at jeg må æde mine fordomme, finder jeg hurtigt ud af, at Villa Rose ikke er som mange andre vuggestuer. Selv om branchen er plaget af besparelser, tunge løft og børn, der slår fra sig, hvilket kan give anledning til mange sygedage, havde Villa Roses medarbejdere i 2018 gennemsnitligt 1,7 sygefraværsdage set over hele året.

»Jeg er vanvittig glad for at være i huset på grund af det fællesskab, der er, og på grund af oplevelsen af, at jeg bliver set – både af min leder og af mine kollegaer. Og jeg ved, at jeg kan noget særligt. Men jeg ved også, at hvis jeg får brug for hjælp eller har udfordringer, er der altid nogen, jeg kan gå til«, siger pædagog Stine Persson, der har været i institutionen i mange år.

Sådan en fraværsstatistik er ikke hverdag i Københavns Kommune, hvor sygefraværet i 2017 i gennemsnit lå på 11,2 sygefraværsdage om året.

Men det er markant lavere end for bare 10 år siden, idet alle kommunens offentlige arbejdspladser har sænket fraværet med sammenlagt 31 procent. Det har især været mærkbart i kommunens daginstitutioner og skoler.

Siden 2008 er lærernes fravær faldet med 4,1 dag, pædagogernes sygefravær er faldet med 2,7 dage, og pædagogmedhjælpernes er faldet med 4,5 dage.

Onsdag offentliggjorde regeringen en plan for bedre ledelse og lavere sygefravær i det offentlige. Det sker blandt andet oven på en ny rapport fra regeringen, der viser, at offentligt ansatte i gennemsnit har 5 sygedage mere om året end deres kollegaer i det private.

»Det kan ikke passe, at man er syg 5 dage mere i kommunen«, sagde innovationsminister Sophie Løhde og præsenterede onsdag 22 initiativer som en del af regeringens nye ledelses- og kompetencereform.

Det indebærer blandt andet en pulje på 100 millioner kroner til en særlig indsats, der kan tage rundt i hele landet og rådgive arbejdspladser, hvor sygefraværet fylder for meget.

Individuelle medarbejdere

I stil med resten af Københavns Kommune er sygefraværet i vuggestuen Villa Rose også dalet kraftigt i løbet af de sidste 8-10 år til det nuværende laveniveau.

Det, mener pædagogisk leder Tina Hensen, skyldes god ledelse og fokus på fællesskab og individualisme.

»Hvis jeg med få ord skal sige, hvad mine principper har været, er det at tage udgangspunkt i den enkelte. Hvis man skal trives og bidrage og have mulighed for at bidrage, handler det om at kigge på den enkeltes behov«, siger Tina Hensen og fortsætter:

»Der er rigtig meget, der er blevet gjort, og der er rigtig meget, der er blevet gjort i samarbejde med medarbejderne. Det, vi har haft særligt fokus på, er arbejdsfællesskabet, og hvad det betyder for trivsel, og hvordan man får mulighed for at være del af et arbejdsfællesskab«, siger hun.