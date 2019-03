Farlige kemikalier gør spanske Vestas-medarbejdere syge

Det er hårdt arbejde at håndtere kemikalier og tunge løft på en møllevingefabrik. Det er de færreste i tvivl om. Men er arbejdet så belastende, at man risikerer at udvikle lungesygdomme og allergi?

Fagbladet 3F har fået fingre i lægedokumenter fra medarbejdere på Vestas’ vingefabrik i den spanske by Daimiel, der viser at 12 medarbejdere siden 2008 har fået konstateret lungesygdomme og voldsomme allergiske reaktioner fra arbejdet med de giftige kemikalier epoxy og isocyanater. Ni modtager eller har modtaget invalidepension. Siden 2018 er der konstateret to tilfælde.

Fabrikken har omkring 1.000 ansatte.

Billeder og filmoptagelser som fagbladet er i besiddelse af viser, hvordan skabe med kemi bryder i brand, kemiske tønder udvikler dampe, og maskiner er indsmurt i giftige kemikalier.

»Det er et gedigent svineri. Det må simpelthen ikke forekomme på en virksomhed«, siger tidligere tilsynschef i Arbejdstilsynet, Hasse Mortensen til 3F, der er blevet forlagt billeder og dokumenter.

Vestas holder fast i, at de overholder alle regler og retningslinjer, men at uheld kan forekomme, og at det netop er uheld, som fagbladet har fået billeder af.

»Når man har en fabrik med 1000 ansatte, hvor vi er bekendte med ét tilfælde i 2018 og ét i 2019, så vil jeg mene, at det generelt ser udmærket ud. Dermed ikke sagt at vi ikke kan gøre det bedre, for to sager er to for meget. Folk skal ikke blive syge af at gå på arbejde, og vores processer er derfor udviklet sammen med eksperter og medarbejdere, og vi har det påkrævede beskyttelsesudstyr«, siger Vestas’ pressechef Anders Riis.

Han understreger, at alle medarbejdere bliver trænet i at håndtere de farlige stoffer.

Spansk arbejdstilsyn kritiserer

Men i et brev fra det spanske arbejdstilsyn til den lokale fagforening i 2017, står der sort på hvidt, at arbejdet sandsynligvis er »af meget høj risiko, som kræver øjeblikkelige ændringer«.

Vingefabrikken kritiseres i brevet for at udsætte de ansatte for giftige kemikalier i for lang tid ad gangen.

»Vi har flere gange klaget over arbejdsmiljøet, men meget lidt er ændret«, siger arbejdsmiljørepræsentant på fabrikken Jesús Martin til 3F.

Fagbladet er i besiddelse af en række mødereferater helt tilbage fra juni 2016, hvor medarbejderne gentagne gange har klaget over, at ledelsen ikke er god nok til at tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte medarbejderne.

Vestas har valgt at anke det spanske arbejdstilsyns vurdering fra 2017, og har derfor ikke yderligere kommentar til brevet. Men møllegiganten understreger, at de har tænkt sig at se nærmere på forholdene på den spanske fabrik.

»Vi har tænkt os at kigge ind i de her konkrete sager og se, om vi burde have reageret anderledes«, siger Anders Riis.

For tre år siden opstod en lignende sag i Vestas danske fabrik i Lem, hvor flere ansatte blev syge af arbejdet med epoxy.