Minister om lufthavnskonflikt: Der er frit valg af fagforening Venstre og Liberal Alliance hiver Peter Hummelgaard i samråd om fagforeningskonflikt i Københavns Lufthavn.

Bagageansatte i Københavns Lufthavn har igen nedlagt deres arbejde.

Det sker, fordi bagagemedarbejdere fra SAS Ground Handling, SGH, er utilfredse med, at en kollega ville være medlem af en anden fagforening end 3F.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil ikke blande sig i den konkrete sag. Men han understreger, at der er frit valg af fagforening i Danmark.

»Først vil jeg understrege, at jeg ikke kan og heller ikke vil blande mig i konkrete tvister på en arbejdsplads«.

»Det har vi et fagretligt system til at afgøre. Når det er sagt, så er reglerne jo sådan, at det står frit for enhver, hvilken fagforening vedkommende vil melde sig ind i, siger Hummelgaard i en skriftlig kommentar.

Venstre og Liberal Alliance indkalder ministeren i samråd om sagen.

Den upopulære medarbejder er medlem af Ingeniørforeningen, IDA. Han er ifølge Berlingske uddannet ingeniør.

Medarbejderen er blevet truet til at skifte til 3F. Det skete tidligere i år fra den daværende næstformand i SGH.

Det skriver Berlingske, som er i besiddelse af en lydfil, hvor den medarbejder, der ikke er medlem af 3F, bliver truet.

»Har du aldrig hørt om jungleloven. Den lever herude. Det vil sige, at der kun er én fagforening, som vi er medlem af herude. Vi er alle sammen medlem af den samme forening«, sagde medlemmet af 3F ifølge en lydfil.

Efter at avisen har beskrevet sagen, har Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup, taget afstand fra brugen af trusler, som medarbejderen i lufthavnen blev udsat for.

»Jeg har noteret mig, at den pågældende, der er gået langt over stregen, efterfølgende har valgt at trække sig fra sine hverv i 3F, og at der er tale om en afsluttet personalesag«, siger Henrik Bay-Clausen i en pressemeddelelse.

Ingeniørfagforening: Sagen er ude af kontrol

Hos IDA mener formand Thomas Damkjær Petersen, at sagen er kommet helt ud af kontrol.

»Det er over 13 år siden, at der faldt en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og det burde derfor stå klart for enhver, at der er frihed til at vælge den fagforening, man har lyst til, og at der ikke længere er eksklusivaftaler på det danske arbejdsmarked«, siger Thomas Damkjær Petersen i en skriftlig kommentar.

To gange i sidste uge nedlagde medarbejderne hos SGH deres arbejde i Københavns Lufthavn i flere timer. Også onsdag har medarbejderne valgt at gå i strejke.

ritzau