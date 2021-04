3F svarer på kritik: Nemlig.com indretter sig, så folk skal være slaver

Nemlig.com er udsat for »den vildeste smædekampagne fra 3F«.

Sådan lød det blandt andet i en pressemeddelelse, som virksomheden udsendte lørdag aften, efter at en stribe medarbejdere fra virksomheden i Politiken har kritiseret arbejdsmiljøet. Medarbejderne fortæller blandt andet, at tidspres ikke levner tid til toiletbesøg, og at medarbejdere udsætter sig selv for fare ved at kravle rundt på reolerne for at nå at pakke varerne så hurtigt, at de ikke risikerer at blive fyret.

Jan Villadsen, der er gruppeformand i Transportgruppen i 3F, afviser, at han og 3F skulle være i gang med en smædekampagne: