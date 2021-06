»Det er et helt vildt tal«: Ledigheden er faldet med 40.000 personer i foråret

Hen over foråret er ledigheden faldet med cirka 40.000 personer. Det viser nye og ikke-sæsonkorrigerede tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Aktuelt er 132.177 personer meldt ledige i Danmark. Det er godt 14.000 færre end for en måned siden. Det betyder, at maj har budt på endnu en måned med et dyk i antallet af ledige. I april faldt antallet med omkring 14.000 personer, mens faldet lød på lidt over 12.000 i marts.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre kalder det for »nogle vanvittige dyk«, der har været i ledigheden i de seneste måneder. Også selv om ledigheden typisk falder gennem foråret.

»Men i år er helt ekstraordinær, hvor genåbning og forårsoptimismen i dansk økonomi blomstrer efter en noget trist vinter. Siden midten af februar er antallet af danskere tilmeldt ledigheden drattet ned med mere end 42.000 personer. Det er et helt vildt tal. Foråret bliver nu til sommer, og vi forventer at se tallet gå videre ned«, siger Jeppe Juul Borre i en skriftlig kommentar.

Inden coronakrisen sidste år var 131.500 personer i Danmark meldt ledige. Det er ved første øjekast lavere end de godt 132.000 personer, der aktuelt er ledige. Men i de godt 132.000 personer er også indregnet personer, som er tilmeldt ordningen om arbejdsfordeling. Det drejer sig om 4.658 personer.

Tager man højde for dem, så er antallet af ledige uden for arbejdsfordeling altså 127.519. Med andre ord er ledighedstallet uden arbejdsfordelinger omkring knap 4.000 lavere i dag end inden coronakrisen.

ritzau