Ledige private stillinger når højeste andel siden 2010

Der er fart på jobmarkedet, hvor andelen af ledige stillinger i den private sektor nu er det højeste siden mindst 2010. I første kvartal var der 39.250 ledige stillinger i det private, når der korrigeres for sæsonudsving, viser tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til 2,2 procent af stillingerne og er den højeste andel i statistikkens levetid. Den er lavet siden 2010.

Ifølge cheføkonom Erik Bjørsted fra tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der fuldt tryk på jobmarkedet.

»Der bliver slået masser af stillinger op. Det skal vi glæde os over, så vi hurtigere kan få puklen af ledige afviklet«, siger han.

Det skyldes økonomien, og at vi igen er på vej mod mere normale tider.

»Vi får rullet vaccinerne ud, hvilket betyder, at restriktionerne kan hæves. Det betyder, at virksomhederne er på vej mod en mere normal hverdag. Derfor bliver der slået ekstraordinært mange stillinger op lige nu. Men det forventer jeg, vil aftage, i takt med at der kommer mere normale tider«, lyder det fra Erik Bjørsted.

Flaskehalsproblemer

Udviklingen understreger ifølge Dansk Arbejdsgiverforening, at der er et stort behov for, at arbejdsudbuddet bliver øget. Arbejdsudbuddet er mængden af arbejdskraft i et samfund. Det afgøres både af antallet af hænder, og hvor meget der arbejdes.

»Desværre er det langt fra sikkert, at virksomhederne kan få besat de ledige stillinger«, lyder det cheføkonom Anders Borup Christensen.

»Allerede nu ser vi nemlig flaskehalsproblemer i forskellige dele af det danske arbejdsmarked, hvilket truer med at tage pusten fra det spæde opsving«, skriver han i en kommentar.

Han mener derfor, at politikerne hurtigst muligt bør sætte manglen på arbejdskraft øverst på dagsordenen. I april var ledigheden i Danmark på 4,6 procent – eller 130.700 ledige. Under corona toppede den på 5,5 procent i maj sidste år.

Den er dog stadig højere end i februar 2020 – umiddelbart inden corona ramte – hvor den i sæsonkorrigerede tal var på 3,6 procent. Men vejen tilbage mod en mere normal hverdag betyder altså, at der slås stillinger op, og at virksomhederne hyrer folk.

Hvornår de sidste restriktioner hæves – og at hverdagen er tilbage – tør Erik Bjørsted ikke at spå om.

»Men det er min forventning, at beskæftigelsen på det private arbejdsmarkedet er kommet sig, når vi når ind i starten af 2022«, siger økonomen.

ritzau