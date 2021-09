Fagfolk tvivler på spådom om mangel på 100.000 faglærte

Frem mod 2030 vil der ske store forandringer i den danske arbejdsstyrke, der vil betyde en mangel på mindst 99.000 faglærte, mens der vil være et stort overskud af både ufaglærte og akademikere.

Sådan lød det i en prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) offentliggjort i marts. Siden har regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) refereret til tallet flere gange. Senest på en stor regeringskonference i Fredericia i sidste uge.

Men den dystre spådom holder ikke vand. Det vurderer flere fagfolk over for Berlingske.

»Man kan ikke bruge den som en prognose for, hvordan det ser ud i 2030. Det er nogle fremskrivninger ud fra forudsætninger om, at verden ikke ændrer sig ret meget – det holder formentlig ikke – så som prognose kan man ikke bruge det«, siger Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwool Fonden og tidligere vismand i Det Økonomiske Råd, til avisen.

Robotter fylder mere

Også Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet (RUC), mener, at den slags ting er ekstremt svært at spå om. Han er derfor grundlæggende uenig i, at man så præcist kan sige, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om otte-ni år.

Både Bent Greve og Jan Rose Skaksen fremhæver over for Berlingske, at robotter og automatisering fylder mere og mere – især i industrien og produktionen. Det har hidtil betydet, at den slags fremskrivninger ikke har holdt vand. Derudover er der også uventede konjunkturændringer at tage højde for.

Samtidig påpeger Jan Rose Skaksen, at produktionen og arbejdsmarkedet også i høj grad indretter sig efter den arbejdskraft, der er til rådighed.

ritzau