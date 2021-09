Leder på barsel fik ikke aktietilbud: Får ni millioner kroner i erstatning

Nets er i Østre Landsret blevet dømt til at betale over ni millioner kroner i erstatning til et medlem af Lederne.

Det oplyser Lederne i en pressemeddelelse.

Medlemmet var på barsel, da størstedelen af de øvrige medlemmer af ledelsesgruppen fik mulighed for at købe aktier i Nets til en fordelagtig pris.

Efterfølgende har Nets ikke kunnet dokumentere, at det var på grund af dårlig performance eller lignende, at hun ikke fik tilbuddet.

Landsretten har derfor konkluderet, at der var tale om forskelsbehandling efter ligebehandlingsloven.

Advokat i Lederne Sophie Becher, der har ført sagen, glæder sig over afgørelsen.

»Det glæder mig, at Østre Landsret i denne sag har slået fast, at der er tale om ulovlig forskelsbehandling, når man glemmer eller bevidst ser bort fra medarbejdere - både kvinder og mænd - som er på orlov.

»Derfor mener jeg, at Landsrettens dom er både rimelig og rigtig, og at den understreger over for virksomhederne, at de skal være opmærksomme på reglerne i ligebehandlingsloven, så medarbejdere på orlov ikke bliver forbigået, siger hun.

Hun ærgrer sig dog over, at den slags sager overhovedet opstår.

Ifølge Ledernes pressemeddelelse ville kvinden i dag have haft en aktiegevinst på flere millioner kroner, hvis hun var blevet tilbudt aktiekøbsrettighederne.

ritzau