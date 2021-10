Ny aftale skal sikre mere arbejdskraft: Her er hovedpunkterne

En ny aftale mellem arbejdsmarkedets parter, regeringen og landets kommuner skal afhjælpe manglen på arbejdskraft.

I aftalen er der blandt andet fokus på de ældre, der ikke skal vælges fra på grund af deres alder.

Med aftalen må man som arbejdsgiver ikke længere anmode ansøgere om at oplyse deres alder.

Der afsættes også penge til kurser for kommende dimittender, så de kommer hurtigere i arbejde.

Derudover skal der i a-kasser og på jobcentre være fokus på jobformidling her og nu, og at virksomheder matches med ledige.

»Målet er, at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job - som det forventes, at de søger«, lyder det i aftalen.

Der afsættes 15 millioner kroner om året i 2022 og 2023 til en pulje, der kan søges, til styrket jobformidling.

Send jobansøgninger – ellers falder hammeren

Der skal også hurtigere have konsekvenser, hvis man som ledig ikke sender de jobansøgninger afsted, man skal.

Jobparate ledige, der ikke søger arbejde i en måned, skal hurtigst muligt indkaldes til en samtale og have en sanktion.

Den idé er dog ikke groet i haven hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der repræsenterer arbejdstagerne.

Den var dog en forudsætning for den samlede aftale, fortæller formand Lizette Risgaard i en pressemeddelelse.

»Vi ved, at de ledige meget gerne vil have et arbejde, og vi mener, at reglerne allerede er stramme i dag«, lyder det.

Med aftalen kommer der også hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft.

Hos arbejdsgiverne mener Jacob Holbraad, at der er enkelte positive elementer i aftalen.

Arbejdsgivere: Løser ikke vores udfordringer

Den løser dog slet ikke udfordringen, lyder det fra formanden fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

»Der er bred enighed om, at mangel på arbejdskraft er den største trussel mod det opsving, vi er i gang med efter corona«.

»Derfor kan denne begrænsede aftale på ingen måde stå alene«, siger han i en pressemeddelelse.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) indkaldte i august parterne til forhandlinger. Han mener, at aftalen er en fornuftig løsning.

»Jeg synes, vi er nået til enighed om en klog og balanceret aftale, der bidrager til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og får flere ind på arbejdsmarkedet«.

»Det er et godt første skridt«, siger han i en pressemeddelelse.

Ritzau