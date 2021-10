»Jeg synes, at det er fuldstændig uacceptabelt«: Nul henvisninger til jobs til ledige koster direktør ansvar for jobcentre

Direktøren i Københavns Kommune med ansvar for jobcentrene, Marianne Sørensen, skal ikke længere have ansvaret for området. Det siger beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), efter at Berlingske har beskrevet, at de tre jobcentre i kommunen hverken i 2020 eller 2021 har henvist en ledig person til et job.

»Vi skal have sat gang i en tilbundsgående hovedrengøring. Vi skal have flyttet ansvaret på det her område fra den fagdirektør, der lige nu må siges, ikke har styr på hverken tal, fakta eller historik, over til nogen, som nu kan få pløjet området igennem. Og som kan sikre, at vi dels leverer den service, man kan forvente fra et stor jobcenter, og samtidig også sikrer, at københavnerne ikke er til grin for deres egne skattekroner«, siger Lonning-Skovgaard.

Jobcentrene i Københavns Kommune har ifølge Berlingske i stedet for at henvise ledige til et job lavet løsere aftaler med dem. Men modsat ved en henvisning kan det ifølge avisen ikke sanktioneres, hvis aftalen brydes. Det er landets jobcentre, der står for at hjælpe ledige i job og uddannelse, og som er med til at få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Et af redskaberne er, at de ledige kan blive henvist til at søge et konkret job.

»Jeg er chokeret. Jeg synes, at det er fuldstændig uacceptabelt. Jeg skal dybt beklage. De tal er nye for mig og dermed også for det politiske udvalg«, siger Lonning-Skovgaard.

Man kan sanktioneres, hvis man uden en gyldig grund siger nej til en henvisning. For eksempel kan man blive trukket i den ydelse, man modtager.

