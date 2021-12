Der har ikke været så få på kontanthjælp som nu de seneste 15 år

Antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser er i tredje kvartal faldet til 100.300. Det er et fald på 3.700, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er det laveste niveau af kontanthjælpsmodtagere, siden man begyndte at lave statistik på området i januar 2007. Fra august til september i år faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere med 1.500, hvilket svarer til et fald på 1,4 procent.

Cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation Niklas Praefke kalder udviklingen et voldsomt indhug.

»Dansk økonomi er kommet buldrende ud af krisen, og det har i den grad fået folk til at trække i arbejdstøjet igen«.

I Dansk Erhverv mener man også, at det er en fremragende nyhed, selv om tallene ifølge seniorøkonom Kristian Skriver er kunstigt lave.

»I løbet af coronakrisen har dagpengeforbruget været suspenderet. Derfor har færre personer mistet dagpenge, hvilket samtidig har været en prop i overgangen til kontanthjælp«, siger han.

Han peger også på, at virksomheder har rigtig svært ved skaffe arbejdskraft.

»Det er nødvendigt, at adgangen til udenlandsk arbejdskraft bliver udvidet«, siger han.

Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted kalder også udviklingen meget positiv, men advarer mod, at økonomien ikke overopheder.

»Derfor er det også fornuftigt, at politikerne sænker farten i økonomien. Dansk økonomi er dog i så god form, at vi godt kan tillade os at opretholde et relativt højt pres på arbejdsmarkedet, så endnu flere på kanten af arbejdsmarkedet kan få chancen«.

I august 2015 toppede antallet af kontanthjælpsmodtagere med 175.100. Efterfølgende er det med få afbrud faldet frem til og med september. Sidste gang man så en afbrydelse i faldet var i foråret 2020 på grund af corona. Her så man, at antallet steg med 6.500 fra februar til maj, hvorefter det er faldet.

Det førnævnte fald fra august til september var nogenlunde lige fordelt mellem køn. Antallet af mandlige kontanthjælpsmodtagere faldt med 1,7 procent og for kvinderne var der 1,1 procent. Tallene fra Danmarks Statistik er korrigeret for normale sæsonudsving.

ritzau