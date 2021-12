Hver tredje coronaledige fra første nedlukning er stadig uden job

Automatisk oplæsning

Blandt de godt 70.000 danskere, der mistede deres job under den første coronanedlukning i foråret 2020, er hver tredje fortsat arbejdsløs.

Det viser en undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har foretaget for Jyllands-Posten.

AE har undersøgt, hvad der er sket med hver enkelt af de 70.000 coronaledige. De var alle i beskæftigelse i perioden 1. januar og indtil nedlukningen kom i marts 2020, hvorefter de mistede deres arbejde.

At blot 65 procent af dem i dag er tilbage på arbejdsmarkedet, overrasker Emilie Agner Damm, chefanalytiker i AE.

»Med den mangel på arbejdskraft, som der er, havde jeg forventet, at flere ville være tilbage i job. Her er i hvert fald et arbejdskraftpotentiale, som vi ikke rigtig har råd til at gå glip af«, siger Emilie Agner Damm til Jyllands-Posten.

Det er særligt de ledige over 60 år, der har svært ved at få et job igen. Her er det blot 49 procent, der er tilbage på arbejdsmarkedet.

Det er arbejdsgivernes skyld, mener Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

»Det gør mig rasende, når arbejdsgiverne afviser de mange dygtige, stabile og loyale medarbejdere over 60 år. Det giver seriøst ingen mening, at de gerne (gen)ansætter folk i 50’erne, men så snart dåbsattesten viser 60 år, er døren lukket«.

»Virksomhederne bliver nødt til at ændre den kultur. Vi skal arbejde, til vi er langt op i 60’erne, så det er fuldkommen uacceptabelt at fravælge seniorerne«, siger Lizette Risgaard til avisen.

Også Erik Simonsen, vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, undrer sig over, at de ikke for længst er tilbage i arbejde.

Han mener ikke, at virksomhederne har ’råd til at være kræsne’, når der er mangel på arbejdskraft i Danmark.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er ikke overrasket over tallene.

Han siger til Jyllands-Posten, at der skal gøres op med ’den systematiske diskrimination af ledige seniorer’. Her er arbejdsgiverne forpligtet til at tage et større ansvar, mener ministeren.

ritzau