Nationalbankdirektør advarer mod at investere i bitcoin Det er et fuldstændig ureguleret marked, siger nationalbankdirektør om bitcoin og advarer mod investering.

Nationalbankdirektør Lars Rohde advarer mod at investere i den digitale valuta bitcoin. Det skriver DR.

Bitcoin egner sig ifølge nationalbankdirektøren hverken til at blive brugt som penge eller til investering.

Det seneste år alene er kursen på bitcoin steget knap 2000 procent og har tiltrukket sig hidtil uset opmærksomhed. Men man gør klogt i at holde sig væk, lyder budskabet.

»Det er et fuldstændig ureguleret marked. Om værdien er 50 procent større eller mindre om en uge, kan ingen sige noget som helst om«, siger Lars Rohde til DR.

Da bitcoin blev opfundet i 2009, kunne en bitcoin købes for nogle kroner. I dag har prisen rundet 100.000 kroner. Det afkast kan ingen på de mere etablerede dele af finansmarkederne komme bare i nærheden af.

Hvis man alligevel vælger at sætte penge i bitcoin, så er budskabet fra nationalbankdirektøren klart:

»Det er ikke et reguleret marked. Det er ikke myndighedernes ansvar. Det er den enkeltes ansvar. Og hvis vi skal gøre noget, så er det forbrugerbeskyttelse ved at sige, at her er I fuldstændig på egen hånd, og I skal ikke komme og klage til os, hvis det går galt«, siger han.

Der kan blive brug for at lave regler for bitcoin, hvis populariteten stiger herhjemme, vurderer Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, over for DR.

I dag gælder der stort set ingen regler for det nye fænomen, som der ellers gør på velkendte finansmarkeder med aktier og obligationer.

»Hvis det pludselig er sådan, at folk for alvor begynder at bevæge sig ud i det univers, så må vi også begynde at tænke på, hvordan regulerer vi det, sådan at det ikke går alt for galt for dem«, siger Jesper Berg.

