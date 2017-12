9 dage med June: Politiken tester ny investerings­portal fra Danske Bank Den nye app 'June' giver dig mulighed for at investere penge med få klik på mobilen.

Danske Banks investeringsportal June er sluppet løs på markedet, og flere er på vej. Men er det så let, som bankerne påstår? Politiken har testet det i 9 dage.

Dag 1: Jeg opretter en June-konto. June vil vide, hvor meget jeg vil investere, hvornår jeg skal bruge pengene igen, og hvordan min privatøkonomi ser ud. Tjek. I min indbakke lander hele to mails, der fortæller mig, at jeg er inde i varmen. Via appen overfører jeg de 100 kroner, man minimum kan investere.

Dag 2-4: Jeg skynder mig ind for at se min nye investering, men appen fortæller mig, at der går fem bankdage, før pengene er synlige på min June-konto.

Dag 5: Investeringen er tikket ind på appen. Indtil videre præsenteres jeg for en flad streg. Min investering er endnu ikke kommet ud af startfeltet. Jeg væbner mig med tålmodighed og leder på appen efter oplysninger om min investering. Jeg har valgt en June-fond med middel risikoniveau. I appen ser jeg, at 42,1 procent af min investering er placeret i aktier, 33,2 procent i obligationer og 24,7 procent i 'andet'. Jeg investerer mest i it og finans, men kan ikke i appen se, hvad der hører derunder.