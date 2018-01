Det er farligere at få stjålet koden til din email end nøglen til din hoveddør Bruger du også din datters fødselsdag som password til alle dine profiler? Eller hundens navn? Så er du en af mange, der ifølge eksperter bør passe bedre på porten til dit online-liv.

Du kommer hjem til et hus med hoveddøren på vid gab. Spisestuen, soveværelset og dit kontor ligner efterspillet fra en orkan. Der er rodet i alt, og du ved ikke, hvad du har mistet.

Et indbrud i huset er en frygt for mange, så vi holder døren låst og passer godt på nøglen. Et indbrud i dine personlige koder på nettet er lige så farligt, men alligevel sløser mange af os med sikkerheden, når vi færdes på vores mange online profiler. To ud af tre danskere bruger det samme kodeord til flere forskellige ting. En af fem har været udsat for hacking.

Det er værre at få hacket sit kodeord, end at få stjålet sin nøgle. For har man først hacket kodeordet, så er man inde og kan tage for sig Marie Wessel, arbejder med online-sikkerhed i Digitaliseringsstyrelsen

»Det er værre at få hacket sit kodeord, end at få stjålet sin nøgle. For har man først hacket kodeordet, så er man inde og kan tage for sig«, siger Marie Wessel, der er teamleder i Digitaliseringsstyrelsen og arbejder med online-sikkerhed.

Mailen giver adgang til alt andet

På en e-mail i sig selv kan hackerne ikke gøre stor skade, men fordi vi bruger vores mail til at oprette profiler mange forskellige steder, er mailen alligevel det værste at få hacket, fortæller Leif Jensen, der er nordisk direktør for it-sikkerhedsfirmaet Kaspersky, som med sine antivirusprogrammer beskytter over 400 millioner mennesker globalt.

»Du kan ikke tabe penge på at få hacket en g-mail, men vi bruger det samme brugernavn og kodeord til en masse forskellige services. Det er en dårlig idé. Hvis hackere får adgang til mit brugernavn og kodeord, kan de gennem robotter tjekke, om det også giver adgang til steder, hvor de kan købe noget med et gemt kreditkort. Det kan være Amazon, spilsiden Steam eller en netbutik«, siger han.

Det skete for eksempel, da karriereplatformen LinkedIn blev hacket. Hackerne fik fat i 164 millioner mailadresser og kodeord, som blev solgt på nettet i 2016.

Adgang til din mail kan i værste fald resultere i identitetstyveri, hvor nogen udgiver sig for at være dig og opretter konti i dit navn eller flytter din adresse, vurderer Marie Wessel fra Digitaliseringsstyrelsen. Hvis nogen hacker en af dine profiler, får fat i dine kortoplysninger og misbruger kortet, skal du kontakte din bank, siger Michael Busk-Jepsen, som er digitaliseringsdirektør hos Finans Danmark.

»Du skal altid gøre indsigelser, når du ser en transaktion, du ikke kan genkende, og du vil typisk få pengene tilbage fra banken med det samme, mens banken behandler sagen. Du skal så sandsynliggøre, at det ikke er dig selv, der har lavet transaktionen, og der kan være en vis selvrisiko alt efter omstændighederne«.

Vi anbefaler, at man bruger forskellige kodeord, og at man slår to-trins-godkendelse til, når man kan Henrik Larsen, chef for sikkerhedsenheden DKCert ogmedlem af Rådet for Digital Sikkerhed

Stigende tendens

Henrik Larsen, der er chef for sikkerhedsenheden DKCert ogmedlem af Rådet for Digital Sikkerhed, fortæller, at han oftere og oftere ser hackerangreb på online tjenester som LinkedIn og Dropbox, der opbevarer login-oplysninger.

»Vi anbefaler, at man bruger forskellige kodeord, og at man slår to-trins-godkendelse til, når man kan, så man for eksempel får tilsendt en sms-kode ved siden af sit eget kodeord. Det er ikke helt lige så sikkert som NemID, men det kommer tæt på«, siger han. To-trins-godkendelse kan for eksempel slås til på Facebook.

To-trins-godkendelse er dog langt fra en mulighed alle steder, og mange af os finder det svært at huske et unikt kodeord til de op mod 50-100 profiler, vi ifølge eksperterne har rundt om på nettet. Derfor ender det ofte alligevel med, at vi taster samme oplysninger gang på gang. Men det findes der en løsning til, peger både Henrik Larsen og Digitaliseringsstyrelsen på.