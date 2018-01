Fire danskere svarer: Sløser du med dine kodeord på nettet? To ud af tre danskere bruger det samme kodeord til flere forskellige profiler. Vi har spurgt fire danskere, hvad de gør for ikke at blive hacket.

FOR ABONNENTER

»Så vidt jeg ved, har jeg ikke prøvet at blive hacket, men hvis de er gode, så opdager man det jo ikke. Det er ikke noget, jeg rigtig frygter, men det ville være irriterende, hvis jeg for eksempel mistede noget af min musik«.

»Jeg har forskellige kodeord, og til de vigtigste ting som mail, netbank og den slags bruger jeg unikke koder, men så har jeg også nogle, som jeg bare bruger og smider væk til tilfældige tjenester«.

»Det ville være smart at have en password manager, for så kunne jeg bruge unikke, svære kodeord på alle tjenester, men det er jeg ikke lige kommet videre med. Jeg er også lidt skeptisk, for hvad så hvis der er nogen, der hacker det apparat, jeg har den manager på? Jeg ved godt, at det er en irrationel indvending, og i virkeligheden tror jeg bare, at det er fordi, jeg ikke har lyst til at omlægge mine rutiner«.

»Jeg er ikke blevet hacket - tror jeg. Jeg prøver at passe på, hvilke mails jeg åbner. Derhjemme har jeg Mac, og det er ikke så slemt som PC, så der er jeg ikke så bange for at blive hacket«.