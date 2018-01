Tryg lander nyt milliardoverskud

FOR ABONNENTER

Vi mødtes på andendagen på Roskilde Festival.

Jeg havde lært hende at kende på 'Lunarstorm' – et af de der gamle fora på nettet, hvor man kan lave en profil. Jeg var 17 eller 18 år, og hun var et år yngre og gik stadig i gymnasiet, da vi var begyndt at skrive sammen et år tidligere. Nu mødtes vi for første gang i virkeligheden.

Hun var sådan en, der stak ud. Stort, krøllet hår. Anderledes og lidt skæv i sin måde at være på. Sådan en, der sikkert laver noget med kunst i dag. Men hun var også meget genert. En, der ikke fyldte.

Det begyndte med, at jeg på et tidspunkt spurgte, om jeg måtte kysse hende. Vi havde måske gået rundt på festivalpladsen i 8-10 timer og besøgt lejre, hvor hendes venner var. Kemien var faktisk ikke super god. Det havde været hyggeligt, men der var ikke rigtig en imellem os. Vi flirtede ikke rigtig, lagde en hånd på låret og sådan noget. Da jeg spurgte hende om det med kysset, havde jeg måske drukket 10-15 bajere, og hun havde vel drukket cirka det samme. På det tidspunkt vidste jeg nok godt, at vi ikke skulle se hinanden igen. Men jeg tænkte: »Fuck det, nu spørger jeg bare«.