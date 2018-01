Danskerne er rigere, end de ser ud De traditionelle målinger af velstand medregner ikke, at prisen på danske eksportvarer er steget så meget mere end prisen på importvarer, at det giver danskerne milliarder af kroner i ekstra købekraft.

Danskernes velstand stiger i disse år mere, end de mest anvendte tal viser.

Oftest opgøres et lands rigdom ved at se på dets såkaldte reale bruttonationalprodukt, som forkortes bnp. Men realt bnp udelader en faktor, som i årevis har fået danskernes velstand til at vokse mere end de vanlige væksttal viser.

Denne faktor er, at priserne på det, som danskerne eksporterer, stiger mere end priserne på det, de importerer. Det fænomen kalder økonomer for en gevinst af bytteforholdet.

Siden 2000 er danskernes eksportpriser stort set uafbrudt steget mere end deres importpriser. I de seneste fem år alene har det givet en gevinst så stor, at det har givet danskerne 25 milliarder kroner ekstra i købekraft.

I Danmark tjener vi med andre ord så meget mere på det, vi eksporterer, at vi kan købe for 25 milliarder kroner mere af det, vi importerer. Det viser en analyse, som Dansk Industri har foretaget.

»Når vi i Danmark har fokus på, hvordan det går med vækst og velstand, er det vigtigt, at vi kommer hele vejen rundt for at forstå, hvad det er for en vækst, den enkelte dansker oplever. Her er det vigtigt at få bytteforholdet med«, siger Morten Granzau Nielsen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

Det er man enig i den venstreorienterede tænketank Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, som tidligere har analyseret bytteforholdets betydning for dansk økonomi.

»Det er vigtigt, at vi tæller det her forhold med, når vi taler om velstand i Danmark. Gevinsterne af bytteforholdet er en vigtig årsag til, at Danmark har kunnet bevare sin plads blandt verdens 10 rigeste lande«, siger Erik Bjørsted, der er cheføkonom i AE.

Men hvorfor går det så godt med forholdet mellem eksportpriser og importpriser i Danmark? Det er svært at svare præcist. Eksport og import er et virvar af forskellige varer og tjenester.

Derfor kan Danmark sælge dyrere

Men en af årsagerne er, at Danmark eksporterer eksempelvis fødevarer, medicin og hjælpemidler såsom høreapparater. Disse varer har det med at stige mere i pris end mange andre varer og tjenester, påpeger Dansk Industri.

En anden årsag er, at Danmark importerer mange råvarer og forbrugerelektronik, hvor priserne ikke er steget så meget eller endda faldet de seneste fem år.

Generelt har Danmark den fordel, at når mange lande sælger de samme varer, så er Danmark ofte bedre til at sælge den vare dyrere. Det skyldes, at mange danske virksomheder er i stand til at tilføre varerne ekstra værdi, som folk gerne vil betale ekstra for, forklarer Morten Granzau Nielsen.

Og det er der mange grunde til.

»Det kan være, fordi den danske vare har et bedre design, men det kan også være, fordi den danske virksomhed har en hurtigere levering«, siger Morgen Granzau Nielsen.

Han peger på, at Lego er et eksempel på det første.

»Værdien af plasticen i en legoklods er meget, meget lavere, end hvad Lego kan sælge den til. Her er tale om et produkt, hvor en dansk virksomhed har været i stand til at tjene meget mere på et produkt, fordi man har været god til at putte kreativitet og mærkevareværdi ind i det«.