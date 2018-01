Boligminister Ole Birk Olesen: Almene boliger løser ikke Københavns problemer Ny analyse af det københavnske boligmarked, bestilt af boligministeren, viser, at der skal bygges meget mere i hovedstaden, hvis den eksplosive prisudvikling skal bremses.

Trafik-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), hvorfor har du bestilt denne analyse?

»Fordi der manglede en belysning af den egentlige grund til, at vi har eksploderende boligpriser i København. Debatten har været kørt af sporet faktisk lige siden, Ritt Bjerregaard gik til valg på 5.000 boliger til 5.000 kroner/md. Siden har det hele handlet om, hvilket byggeri det offentlige skal sætte i gang, for at nogle få kan få en billigere bolig, hvis de er heldige at blive en af de udvalgte. Men det egentlige problem er en stigende efterspørgsel på boliger i København og et udbud, som ikke kan matche efterspørgslen. Og når der er dette misforhold mellem efterspørgsel og udbud, så stiger priserne«.

Foto: Jens Dresling/POLFOTO Boligminister Ole Birk Olesen vil gerne have gjort op med tanken om, at billige boliger til nogle få løser Københavns boligproblemer.

Overborgmester Frank Jensen mener, at byggeriet af flere almene boliger er det bedste værktøj, hvis man vil bremse en udvikling, hvor mennesker med lave indkomster ikke har råd til at bo i København. Er det en for begrænset måde at anskue problemerne på, efter din mening?

»Almene boliger har deres funktion og værdi. For eksempel skal kommunen kunne anvise folk med boligsociale problemer en bolig, og den funktion udfører den almene sektor på vegne af vores samfund. Men flere almene boliger er ikke svaret på de eksploderende boligpriser. At man bygger en almen bolig i stedet for en andels- eller ejerbolig eller en privat udlejningsbolig gør ikke udbuddet af boliger større, så det kan møde den stigende efterspørgsel. Det gør blot, at nogle få mennesker kan få en almen bolig, som er prissat under markedsprisen, mens alle andre stadig vil være henvist til et marked, hvor priserne eksploderer«.

»Og vi vil jo gerne have en hovedstad, hvor man kan bo, også selv om man ikke tjener en million. Når mine børn bliver store, vil jeg gerne have, at de kan finde en bolig i den by, jeg selv bor i, uanset om de har været så dygtige og heldige, at de er blevet velstående, eller de har en almindelig indkomst. Men vi er på vej til, at hele byen bliver et område, man kun har adgang til, hvis man tjener virkelig godt«.

Det er i forvejen dyrt at bygge i København. Og der er mangel på håndværkere. Hvis man booster byggeriet, som analysen lægger op til, risikerer man så ikke bare at skabe flaskehalse og dermed endnu højere omkostninger?

»Uanset hvad der sker på det her område, har vi en udfordring i det danske samfund i de kommende år: Vi skal gøre det attraktivt at arbejde i Danmark, uanset om man er født her eller kommer udefra. For eksempel fra nogle af de østeuropæiske lande, som er gode til at uddanne håndværkere. Det skal være sådan, at man har lyst til at komme til Danmark og arbejde – og at vi, der bor her, har lyst til at tage de uddannelser, som kan gøre nogen af os til håndværkere. Det er desværre ikke et problem, jeg kan løse i mit ministerium. Det hører til under udlændingeministeren, beskæftigelsesministeren osv.«.

»Det, jeg kigger på, er, at der er planer i Københavns Kommune om, at der i de kommende år skal bygges 3.750 boliger om året indtil 2027. Men analysen peger på, at der er behov for, at København og Frederiksbergs kommuner giver mulighed for, at der kan bygges mindst 6.-7.000 nye boliger om året. Frederiksberg er allerede meget udbygget, så vi kan nok ikke forvente, at der kommer særlig meget derfra. I København, derimod, er der nogle muligheder, så det er primært i København, at der skal bygges«.

Analysen bemærker, at nogle af de mange aktører, der er på dette område, ikke nødvendigvis har sammenfaldende interesser. Overborgmesteren vil gerne i gang med at udvikle Godsbaneområdet til et nyt boligområde, før det egentlig var planen. Det kræver at DSB og Banestyrelsen spiller med, og så er vi ovre i dit resortområde. Vil du bruge din indflydelse som minister til at skubbe på disse to aktører, så det bliver nemmere for kommunen at udvikle området?

»Jeg mener ikke, at der er nogen udfordring her. Hvis Københavns Kommune laver lokalplanerne, så disse arealer kan bruges til boligudvikling, vil der være en kommerciel gevinst for DSB ved at sælge arealerne. Så hvis de funktioner, der ligger der i dag, kan placeres et andet sted, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at DSB ser en interesse i at sælge grunden«.