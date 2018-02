Danske Bank øger milliardoverskuddet

FOR ABONNENTER

Det er prisværdigt, at Socialdemokratiets udlændingeordfører, Matias Tesfaye, har stillet op til interview angående forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark (20.1).

Tesfaye forsvarer forholdene på stedet ud fra tanken om, at beboerne befinder sig her på lånt tid og skal sendes tilbage til de lande, de er flygtet fra.

Han mener, at disse mennesker, der nægter at samarbejde om tilbagesendelse, undergraver det internatonale flygtningesystem.

Påstanden om asyl bruges af ’immigranter’ for at komme til Europa. Når man anskuer systemet på denne overordnede måde, virker det fornuftigt at hævde, at længden af opholdet i Danmark aldrig skal føre til en opholdstilladelse. Men når man tager i betragtning, at der er børn, der stort set intet andet kender end Danmark, er det uhyrligt at kræve, at de skal sendes til lande, de slet ikke kender.