Erhvervsmedie: Lego-milliardær ville kunne holde Danmark kørende i 25 dage, hvis staten måtte bruge alle hans penge Bloomberg har regnet på, hvilke af verdens milliardærer, der kunne holde deres hjemland kørende i længst tid, hvis statskassen løb tør for penge.

Hvor langt ville pengene række, hvis regeringen fik lov at tage hul på pengetanken hos landets rigeste person?

Hvor mange dage kunne statsapparatet holdes kørende for kun den ene persons formue?

Det har det internationale erhvervsmedie Bloomberg regnet på.

Bloomberg har udviklet det, de kalder Robin Hood-indekset. Et indeks, som indbefatter navnene på i alt 49 lande og de personer, der sidder på den største formue i hvert enkelt. Erhvervsjournalisterne har også indregnet formuer og driftsbudgetter og daglige udgifter, og ved at slå op i indekset kan man derfor se, hvem af verdens milliardærer, der kan prale af at kunne udskyde en nedlukning af sit hjemlands statsapparat i længst tid, hvis der skulle ske det usandsynlige, at landet løb tør for penge fra den ene dag til den anden.

Øverst på listen står navnet John Frederiksen.

Han ejer en af klodens største flåder af olietankskibe og er i dag god for over 63 milliarder kroner. Det er noget af en formue. Og den rækker især langt i Cypern, hvor John Frederiksen - som er født i Norge - i dag har statsborgerskab.

Hvis milliardæren overførte hele sin formue til Cyperns statskasse, ville det kunne dække samtlige offentlige udgifter i 441 dage, inden pengene var brugt op.

Det giver John Frederiksen rekorden i Bloombergs Robin Hood-indeks.

Udgifter for billioner

I den anden ende af skalaen ligger landene Kina og USA, som ifølge Bloombergs beregninger har offentlige udgifter for henholdsvis 67 og 118 milliarder kroner om dagen.

Det kræver selvsagt en helt anden slags penge, hvis en privatperson skulle kunne tage sådan en regning bare én dag. Men de mennesker findes. I Kina bor eksempelvis Jack Ma, der har tjent sine penge på internetbutikken Alibaba og i øjeblikket er god for over 274 milliarder kroner. Som landets rigeste ville hans formue kunne dække Kinas udgifter i 4 dage.

I USA hedder det rigeste menneske Jeff Bezos. Det er ham, der står bag Amazon. Det er ham, der også prale af, at han har sit eget rumfartsselskab og eksempelvis havde penge nok til at købe den store amerikanske avis The Washington Post. Og så er det ham, der ifølge Bloomberg ville kunne holde det amerikanske statsapparat kørende i 5 ekstra dage, hvis han donerede sin formue på over 598 milliarder kroner.

Penge til næsten en måned

Du kan se hele Bloombergs liste her.

Udforsker du indekset, vil du kunne se, at kun 4 af de 49 milliardærer er kvinder. At det øjensynlig kun koster 82 millioner kroner om dagen at drive Georgien. Og på listen vil du også finde Danmark, der ifølge tallene fra Den Internationale Valutafond og Bloombergs beregninger har omkring 3 milliarder kroner offentlige udgifter om dagen.

Skulle det danske statsapparat få brug for at låne nogle midlertidige milliarder, ville det være mest optimalt at se mod Kjeld Kirk Kristiansen, der som ejer og tidligere chef for Lego er Danmarks rigeste menneske.

Bloomberg har opgjort Kjeld Kirk Kristiansens formue til 77 milliarder kroner.

Den ville kunne lønne samtlige af landets statsansatte og holde kongeriget kørende i 25 dage.