Dansk økonomi sluttede 2017 godt af efter overraskende dyk

Statens gæld er de seneste årtier blevet nedbragt så meget, at staten hvert år sparer renteudgifter for omkring 40 milliarder kroner i forhold til 1995. Det svarer til et helt års udgifter til forsvar, politi, retssystem og kriminalforsorg. Eller rundt regnet udgiften til 2 Storebæltsbroer.

Beregningen er foretaget af Finansministeriet, der dermed har skåret ud i pap, hvilken fordel, det har været for Danmark, at man i 1980'erne under den konservative statsminister Poul Schlüter begyndte at omstille Danmark fra et gælds- til et opsparingssamfund.

Med i billedet - og i besparelsen - hører, at den sunde økonomi i Danmark har betydet, at Danmark er blandt de 10 lande, der har den højeste internationale kreditvurdering hos internationale kreditvurderingsinstitutter som Standard & Poors, Moody's og Fitch. Det betyder, at Danmark kan låne til de laveste renter, hvilket er med til at bringe fordelen ved den lavere gæld op på 40 milliarder om året.

»Når gælden bliver lavere, så sparer vi renteudgifter, og så kan vi bruge skatteborgernes penge på noget andet og bedre«, siger finansminister Kristian Jensen i en video på regeringens hjemmeside, hvor han præsenterer beregningerne.