Ældre Sagen: Det er smartere at spare op i aktier end i pension På trods af ny skatteaftale, kan det fortsat bedre betale sig for kommende pensionister at spare op i værdipapirer end i pensionsordninger, hvor staten modregner de offentlige ydelser.

De kalder den 10-øres-reformen.

Med sarkastisk henvisning til de mikroskopiske fordele, landets nuværende pensionister, ifølge Ældre Sagen, får ud af regeringens nye skatteaftale med Dansk Folkeparti.

En ommer, mener de ældres talerør, der nu understøtter synspunktet med nye beregninger af skatteaftalens effekt - både for nuværende og kommende pensionister.

»Vores beregninger viser, at selv om den nye skatteaftale giver kommende pensionister et stort fradrag for deres pensionsindbetalinger, kan der stadig være et større afkast forbundet med investeringer i værdipapirer, end med investeringer i en pensionsordning. Forskellen er bare blevet mindre«, siger chefkonsulent Claus Blendstrup.

Hele ideen med regerings skatteaftale var ellers at gøre op med absurditeten i et dansk pensionssystem, hvor stadig flere borgere må sande, at det ikke længere kan betale sig at spare op til pensionen.

Gør de det, bliver indbetalingerne nemlig modregnet i deres offentlige pensionsydelser, boligtillæg og ældrecheck, og dermed skyder borgerne sig selv i foden.

Se dit udbytte af 1.000 kroner

Men selv om skatteaftalen begrænser den 'absurde' modregning, kan det stadig bedre betale sig for langt de fleste kommende pensionister, at spare op i aktier, obligationer eller andre værdipapirer, fastslår Ældre Sagen, som dermed tilslutter sig koret af privatøkonomiske kritikere, der de seneste dage har skudt med skarpt mod den nye skatteaftale.

Hele konkret har Ældre Sagen undersøgt, hvad en skatteyder, der betaler bundskat, får ud af at indbetale 1.000 kr. ekstra til en pensionsordning de sidste 15 år før pensioneringen - sammenlignet med udbyttet, hvis pengene i stedet blev investeret i værdipapirer.

Efter de gamle regler ville den skatteyder, der placerede de 1.000 kroner i en pensionsordning, få 117 kr. mindre om året end den skatteyder, der valgte at spare samme beløb op som fri opsparing.

Med det nye fradrag og den særligt fordelagtige 'aldersopsparing', der også er bygget ind i skatteaftalen, er forskellen mellem den frie opsparing og pensionsordningen blevet mindre.

Nu får den skatteyder, der vælger pensionen kun 18 kroner mindre end lønmodtageren med den frie opsparing - forudsat at investeringerne i værdipapirer også bliver lagt over i den fordelagtige aldersopsparing.

»Altså et mindre underskud, men stadig et underskud i følge vores regneeksempel«, siger Claus Blendstrup.

Med 10 år til pensioneringen vil den kommende pensionist få et minus på godt 65 kroner ved at investere sin 1.000-kroneseddel i en pensionsordning frem for at investere pengene i værdipapirer.

Vi sparer for meget til pensionen

Faktisk skal pensionen udbetales over mindst 20 år, før skatteyderen få et større udbytte ved at spare op på en pensionsordning, viser analysen.

Skiftende regeringer har i årevis opfordret danskerne til selv at tage ansvar for alderdommen med fornuftige opsparinger på ratepensioner og livrenter.

Og det gør de fleste danskere nu gennem obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, hvor der automatisk bliver sat penge til side til pensionen via den månedlige lønudbetaling.

Ordningerne har givet lønmodtageren så store pensionsformuer, at de, populært sagt, er blevet for rige til at modtage offentlige ydelser, når de bliver pensionister.

Men det har aldrig været meningen at modregningen helt skulle forsvinde, for de offentlige pensionsydelser er tiltænkt de fattige pensionister, ikke de rige.

Det fastslog Per Bremer Rasmussen, administrerende direktør i brancheforening Forsikring & Pension i går i et interview med Politiken.

»Det handler om at finde en balance, hvor vi sørger for, at det er en god ide at spare op til alderdommen, mens vi sikrer, at de offentlige ydelser ikke går til de mest velhavende, men bliver gradueret efter behov og indkomst«, sagde Per Bremer Rasmussen, der understregede at det aldrig har været formålet helt at afskaffe modregningen, men at gøre den mere rimelig.