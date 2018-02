Dansk arbejdsrekord sikrer velfærden, men presser børnefamilier og skaber frygt for alderdommen

»Det påvirker familien ved, at vi stille og roligt har uddelegeret mere og mere af opdragelsen og autoriteten fra forældrene til daginstitutionen. Det gør familien sårbar over for ting, forældrene ikke er herre over. Når daginstitutionerne eksempelvis bliver ramt af nedskæringer, og der bliver for få pædagoger per barn, bliver familien presset, fordi børnene mistrives«, siger Per Schultz Jørgensen.

Hvis danskerne skal arbejde mere i fremtiden, må politikere være klar over, at mange børnefamilier er hårdt presset, advarer Per Schultz Jørgensen:

»For det første skal man tage presset af familierne ved at give dem mere tid i form af omsorgsdage, når de har brug for det. I Danmark har man ret til barns første sygedag, mens man i Sverige har 10-15 dage at tage af. Det kunne vi lade os inspirere af. For det andet skal man investere, så daginstitutionerne har uddannet personale nok. Vi skal have en minimumsnormering. Det vil blandt andet sige maksimalt 3-4 børn per pædagog på en vuggestue. Sådan er det ikke alle steder i dag«.