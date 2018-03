Femerntunnel styrer mod ekstraregninger i milliardklassen

Femernforbindelsen er truet af ekstraregninger og tab, som kan løbe op i milliardklassen.

Det er ifølge eksperter en konsekvens af, at den endelige tyske byggetilladelse først forventes at være på plads i 2020, skriver Finans.

Femern A/S indgik for to år siden kontrakter for 30 milliarder kroner med de store entreprenørkonsortier, som skal anlægge verdens længste sænketunnel.

Kontrakterne er betinget af, at den tyske byggetilladelse er på plads inden udgangen af 2019. Men Femern erkender i en mail, at tilladelsen først forventes i løbet af 2020.

Kan blive endnu dyrere

Det fremgår af et fortroligt bestyrelsesreferat, som Jyllands-Posten er i besiddelse af, at entreprenørerne for to år siden afviste at indgå en aftale, som løb længere end til 2019.

Dengang aftalte man, at Femern skulle betale op mod én milliard kroner for at udskyde byggestarten. Hvor stor den endelige regning bliver, kommer an på, hvor dyr ventetiden har været for entreprenørerne.

Eksperterne vurderer, at det kan blive endnu dyrere, når man nu skal forlænge kontrakterne yderligere.

»Femern står i en svag forhandlingsposition, og entreprenørerne vil gøre alt, hvad de kan for at tjene ekstra på sådan en forhandling. Det er deres job, og de er gode til det, siger Bent Flyvbjerg, der er professor i styring af megaprojekter på Oxford University.

Den administrerende direktør for Femern A/S, Claus Baunkjær, er ikke bekymret for kontrakterne.

»Vi har naturligvis forberedt forskellige mekanismer i kontrakterne til at håndtere situationen, hvis der ikke er ønske om at sætte kontrakterne i gang inden da«, siger han til Finans.

De ledende entreprenører fra de to konsortier, hollandske Boskalis og danske Per Aarsleff, vil ikke oplyse, hvad de vil kræve for at forlænge kontrakterne.

ritzau