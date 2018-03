Dansk erhvervsliv gyser ved udsigt til handelskrig med USA

Onsdag blev 15 ud af Kommunernes Landsforenings (KL) 17 bestyrelsesmedlemmer enige om at sende et lockout-varsel til 250.000 offentligt ansatte i kommunerne, der kan træde i kraft 10. april. Repræsentanter fra SF og Enhedslisten nægtede at bakke op om beslutningen.

Men nu vender også Radikale Venstre ryggen til bestyrelsens beslutning.

»Radikale Venstres byrådsmedlemmer mener, at KL’s lockoutvarsel 7. marts af 250.000 kommunalt ansatte er ude af proportioner i den nuværende situation. Vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i Forligsinstitutionen i respekt for aftalesystemet. Der er brug for en forhandlet løsning, der anerkender den vigtige indsats, alle de offentlige medarbejdere bidrager med i Danmark«, siger Leon Sebbelin, borgmester i Rebild Kommune og Radikale Venstres nyvalgte medlem af KL’s bestyrelse.

Også partiets medlem af Europa-Parlamentet, Jens Rohde, kalder på Twitter byrådsmedlemmernes beslutning for »meget klog«.