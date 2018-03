Vi går skatteamok 9 dage om året: 900.000 årsopgørelser er rettet på en uge

»Ikke desto mindre ser vi år efter år rigtig mange borgere for hvem, lidt også har ret. De er næsten besat af muligheden for at finde et ekstra fradrag – uanset hvor lille det næsten er«.

Offentliggørelsen af årsopgørelsen er blevet et privatøkonomisk kasino, hvor danskerne står i kø på Skats hjemmeside, alt imens de drømmer om, at der gemmer sig en jackpot af overskydende skat på årsopgørelsens bundlinje.

Sådan beskriver Nordeas forbrugerøkonom, Ann Lehmann Erichsen, den årlige skattefeber: »Hele dette show er jo et meget tydeligt bevis på, hvor lidt vi egentlig ved om vores egen skattebetaling. Det, vi går amok over, er jo vores egne penge, for hvis vi får noget retur, er det, fordi vi har betalt mere i skat, end vi skulle. Det er der jo egentlig ikke meget jackpot over«, siger Ann Lehmann Erichsen.

Det er ulempen ved det automatiserede personskattesystem i Danmark, at borgerne ikke selv behøver røre en finger for at få styr på skatten, mener forbrugerøkonomen:

»Alle oplysninger om vores løn og formueforhold bliver automatisk indberettet til Skat af arbejdsgivere, banker og realkreditinstitutter, så vi behøver ikke selv tage ansvar for sagen«.

»Og det gør vi så heller ikke på nær denne ene uge om året, hvor vi nærmest render Skat over ende for at få at vide, om vi har penge til gode, som vi kan gå ud at snolde for«. Både hun og Henning Boye Hansen understreger, at der er masser af borgere, der foretager nødvendige justeringer af deres fradrag og indkomster. Men der er også en anden gruppe.

»Jeg tror desværre , at der er nogle medborgere, der prøver at løfte deres fradrag og sænke deres skattebetaling næsten for enhver pris, og uanset om de dermed snyder systemet. Jeg tror, de tænker, går den, så går den«, siger Ann Lehmann Erichsen.

Digitale fælder er Skats nye våben

Det er ikke mindst gruppen af fradragsfiflere, der er målet for Skats nye digitale kontrolindsats.

Med start sidste år har Skat bygget et helt arsenal af stopklodser ind i både årsopgørelser og forskudsopgørelser; klodser, der kan blokere årsopgørelsen, hvis en borger har tildelt sig selv skattefradrag, der virker åbenlyst ulogisk eller usandsynligt, når man sammenholder og krydstjekker fradraget med borgerens øvrige forhold og indberetninger. Det er eksempelvis ikke videre logisk, hvis en borger finder på at tildele sig selv et solidt fradrag for ejerskabet af en fredet ejendom, hvis den pågældende ikke er registreret som ejer af en fredet bygning.

I den forløbne uge er 26.000 årsopgørelser på den konto blevet blokeret eller mødt med krav om flere oplysninger.