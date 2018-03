Trods udsigt til storkonflikt er vores økonomiske tillid høj

og udsigten til storkonflikt har forståeligt bragt sindene og debatten i kog. I den sammenhæng dukker en lige dele forudsigelig og forstemmende tendens op – hangen til at udskamme og mistænkeliggøre samtlige offentligt ansatte over én kam. Opfattelsen hos dele af debattørerne er, at offentligt ansatte befinder sig i en parallelverden, fjernt fra den såkaldte virkelige, alias det private erhvervsliv.

parallelverden, fremgår det, er vore arbejdsforhold af en ganske særlig, privilegeret art. Vi arbejder mindre, mindre hårdt, mindre udsat. At folkeskolelærerne som den eneste faggruppe end ikke har en arbejdstidsaftale, men en lov, og at vi ikke har varslingsregler, men uden varsel kan pålægges at forlænge vores arbejdsdag markant, har ikke rykket på den opfattelse.

Hvad er det så for en angiveligt ikke-virkelig verden, vi lever i? Jo, det er lægens, når hun skal overbringe beskeden om, at et lille barn er kræftsygt, til ulykkelige forældre. Det er lærerens, når han på én gang skal undervise 26 elever og have øje for at få en selvskadende og angst 14-årig hel igennem skoledagen. Det er sosu-hjælperens, når hun må droppe sin frokost for at berolige en dement patient, og det er politibetjentens, når han møder et voldsoffer.

Så dette arbejdsliv er ikke den virkelige verden? Blikkenslageren og kontorassistenten og lagerchefen har langt større berøring med virkeligheden end os? Og vores arbejdsforhold er væsensforskellige fra privatansattes, fordi vi ikke lever i frygten for at miste vores ansættelse?