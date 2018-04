Brandalarm i datacenter gav fem timers stilstand på børsen

Teknikken drillede onsdag hos Nasdaq OMX, selskabet bag fondsbørsen i blandt andet København. Det betød, at børsen ikke kunne åbne klokken ni som vanligt og lade aktiehandlerne vinde og tabe.

Nasdaq Nordic forklarede til Ritzau Finans, at det var en brandalarm i et datacenter i svenske Vasby, der er årsag til forsinkelsen.

Først omkring klokken 13 kunne børsen notere, at problemet var ved at være løst og at børsen ville åbne klokken 14.

Dermed betød teknikproblemerne, at aktiehandlerne måtte sidde fem timer med hænderne i skødet.

Også børserne i Reykjavik, Helsinki og Stockholm var ramt.

»Vi venter sådan set bare på, at vi kan komme til at arbejde. Så vi væbner os med tålmodighed, men vi går ikke i panik over det«, sagde Tue Østergaard, aktiechef hos investeringsbanken ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans onsdag formiddag og fortsatte:

»Ellers er det, som det plejer, og vi vil egentlig bare i gang med arbejdet«, siger Tue Østergaard.

Blandt de ting, aktiehandlerne havde at reagere på, er den mulige fusion mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank

Derudover har ingrediens- og enzymproducenten Chr. Hansen holdt kapitalmarkedsdag i London. Og så har ABG Sundal Collier løftet anbefalingen af Novozymes til 'hold' fra 'sælg'.

Da handlerne begyndte at strømme igennem på fondsbørsen var pilen positiv.

I toppen af indekset ligger Jyske Bank, der stiger 1,6 procent til 360,8 kroner. Det sker efter, at banken ser ud til at slippe af med sin 38,5 procent store aktiepost i Nordjyske Bank for 1,4 milliarder kroner.

ritzau