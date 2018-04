Coop lukker 47 Fakta-butikker Lukningen bliver gennemført inden udgangen af maj, og den berører ca. 900 medarbejdere. Dermed vil kæden bestå af 359 butikker.

Coop lukker 47 Fakta-butikker.

Det oplyser Coop i en pressemeddelelse.

Lukningerne vil blive gennemført inden udgangen af maj.

I dag er der lidt over 400 Fakta-butikker i Danmark, og med lukningerne vil der være 359 butikker tilbage i dagligvarekæden.

Fakta forbedrede i 2017 sit driftsresultat, men på bundlinjen var der stadig et underskud på 18 millioner kroner sidste år.

Selv om det var en forbedring fra året før, hvor underskuddet var 124 millioner kroner, må flere Fakta-butikker stadig lukke.

»Efter et år, hvor Fakta har præsteret en historisk stor fremgang, kan det virke mærkeligt at gøre dette«.

»Men det er desværre nødvendigt for at hele kæden kan komme til at være en god forretning, og vi har mulighed for at gennemføre de nødvendige investeringer«, siger Fakta-direktør Stina Glavind i pressemeddelelsen.

Coop har mere end 1200 butikker Dagligvarekoncernen Coop driver både Fakta, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og Irma. Coop blev stiftet i 1896 under navnet Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB). Navnet Coop henviser til, at der er tale om et kooperativ, altså en andelsforening. Den ejes af Coops 1,7 millioner medlemmer. Koncernen driver dagligvarekæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Irma og Fakta. Samlet har Coop cirka 1200 butikker på landsplan. Koncernen beskæftiger 40.000 medarbejdere og står for knap 40 procent af dagligvaresalget i Danmark. Coops største konkurrent er Dansk Supermarked, som blandt andet ejer Netto, Bilka og Føtex. For nyligt var der valg til formandsposten i koncernen. Der var tre udfordrere til posten, som formand Lasse Bolander har siddet på i adskillige år. Det var AGF-formanden Lars Fournais, Mikkel Irminger Sarbo, som sidder i Coop ambas bestyrelse, og tidligere Coop-chef for lokale varer Christian Christensen. En formand vælges for tre år ad gangen, og det var første gang, at Bolander har været i kampvalg. Kilder: Coop.dk, Fødevarewatch, Berlingske og Politiken Vis mere

Trecifrede millionbesparelser

Lukningerne berører cirka 900 medarbejdere, hvoraf 400 er under 18 år. Coop vil forsøge at tilbyde dem jobs i andre butikker, skriver koncernen.

I 2016 lukkede Coop omkring 27 Fakta-butikker på grund af et underskud.

I januar i år varslede Coop, at der var planer om at lukke en række butikker som følge af en ny treårsstrategi.

Bestyrelsesformand i Coop, Lasse Bolander, der blev genvalgt som formand for nyligt, oplyste dengang, at han stod over for at skulle finde trecifrede millionbesparelser.

Besparelserne skulle blandt andet ske ved at lukke butikker, fortalte han.

»Vi skal hele tiden sørge for at have et butiksnet, hvor det, vi kalder den røde hale - nemlig butikker med kroniske underskud - skal være så kort som muligt«, sagde Bolander til Børsen.

Ingen butikker fredet

Samtidig udtalte han, at ingen butikker var fredet i forhold til lukning.

Coops overskud endte i 2017 på 624 millioner kroner. Det er tæt på en fordobling fra året før, hvor resultatet var 349 millioner kroner.

Coop omsatte i 2017 for 44,8 milliarder kroner, hvilket stort set er på linje med året før.

Foruden Fakta har Coop kæder som Irma, Kvickly og Superbrugsen.

Coop er Danmarks største dagligvarevirksomhed. Koncernen havde i 2016 1174 butikker og 40.290 medarbejdere.

ritzau