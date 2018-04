Coop vil lukke omkring 50 Fakta-butikker Der er i dag lidt over 400 Fakta-butikker i Danmark, men der vil snart være langt færre.

Det erfarer Finans samt Politiken.

Coop's informationsdirektør, Jens Juul Nielsen, oplyser til Ritzau, at Coop for nuværende ikke har nogen kommentar til oplysningen. Han oplyser, at Coop udsender en pressemeddelelse torsdag klokken 16.

I dag er der lidt over 400 Fakta-butikker i Danmark.

I 2016 lukkede Coop omkring 27 Fakta-butikker på grund af et underskud.

I januar i år varslede Coop, at der var planer om at lukke en række butikker som følge af en ny treårsstrategi.

Bestyrelsesformand i Coop, Lasse Bolander, der blev genvalgt som formand for nyligt, oplyste dengang, at han stod over for at skulle finde trecifrede millionbesparelser.

Besparelserne skulle blandt andet ske ved at lukke butikker, fortalte han.

»Vi skal hele tiden sørge for at have et butiksnet, hvor det, vi kalder den røde hale - nemlig butikker med kroniske underskud - skal være så kort som muligt«, sagde Bolander til Børsen.

Ingen butikker er fredet

Samtidig udtalte han, at ingen butikker var fredet i forhold til lukning.

Coops overskud endte i 2017 på 624 millioner kroner. Det er tæt på en fordobling fra året før, hvor resultatet var 349 millioner kroner.

Coop omsatte i 2017 for 44,8 milliarder kroner, hvilket stort set er på linje med året før.

Foruden Fakta har Coop kæder som Kvickly og Superbrugsen.

Coop er Danmarks største dagligvarevirksomhed. Koncernen havde i 2016 1174 butikker og 40.290 medarbejdere.

ritzau