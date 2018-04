Vildledte boligejere: Landsretten tredobler millionbøde til Totalkredit Vildledende markedsføring koster nu Totalkredit en bøde på tre millioner kroner. Dermed har landsretten skærpet dommen.

Østre Landsret idømmer Totalkredit en bøde på tre millioner kroner.

Hermed skærper landsretten dommen fra Københavns Byret, der faldt i juni sidste år.

Den oprindelige bøde var på en million kroner, men den blev anket af Forbrugerstyrelsen, der ikke mente, den var stor nok.

Totalkredit har mellem sommeren 2012 og marts 2016 haft to produktark på deres hjemmeside, der beskrev fordele og ulemper ved fastforrentede lån.

Produktarkene blev sidste år i byretten vurderet til at være vildledende markedsføring.

I et af produktarkene stod der blandt andet, at de har »en fast ydelse, som ikke ændrer sig, når renterne gør«.

Men Totalkredit hævede i perioden både bidragssatserne og ydelserne. Totalkredit modtog efterfølgende omkring 200 klager fra kunder og en politianmeldelse fra Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden henvendte sig i første omgang til Totalkredits moderselskab, Nykredit, som ændrede formuleringerne kort tid efter.

Totalkredits direktør, Camilla Holm, erkendte sidste år, at produktarkene kunne misforståes, og fortalte, at Totalkredit accepterede dommen. Forbrugerstyrelsen valgte dog at anke dommen til landsretten, som altså i dag kom med sin afgørelse.

Kan have indflydelse på fremtidige domme

Den oprindelige bøde på en million kroner blev ellers som udgangspunkt betragtet som en hård straf.

Juraprofessor ved CBS, Jan Trzaskowski, udtalte dengang til Politiken, at »der er tale om en bøde i den højere ende«.

Grunden til at Forbrugerstyrelsen valgte at anke dommen, er, ifølge kontorchef Louise Christophersen, at det kan få betydning for strafudmålingen for lignende sager i fremtiden.

»Totalkredit er en stor virksomhed og en stor spiller på markedet, og vi har været bekymrede for, om en bøde på en million kroner ville kunne få betydning for strafniveauet generelt i vildledningssager. Vi kan risikere, at mindre virksomheder fremadrettet vil sige ’når Totalkredit får en bøde på en million kroner for sådan en type vildledning, bør vi som mindre virksomhed få en endnu mindre bøde, end praksis hidtil har vist’. Derfor ankede vi sagen til landsretten«, siger hun.

Derudover lægger hun vægt på, at det er en alvorlig sag, som kan have stor betydning for forbrugere.

»Denne sag angår spørgsmål om, hvad det koste at vildlede om prisen på et realkreditlån. Det er et produkt, som har stor betydning for forbrugerne, da det nok er den største økonomiske disposition, en forbruger laver i deres liv. Det er et lån, de binder sig til i rigtig mange år«, siger Louise Christophersen.