Finanstilsynet giver Danske Bank påtaler i hvidvasksag Alvorlige problemer i Danske Banks estiske filial får Finanstilsynet til at udstede en række påbud og påtaler.

Finanstilsynet giver Danske Bank otte påbud og otte påtaler efter undersøgelse af ledelse og styring i sagen om hvidvask i Danske Banks filial i Estland.

Det oplyser Danske Bank i en meddelelse.

Tilsynets undersøgelse viser alvorlige problemer i den estiske filial, lyder det.

»Danske Bank har historisk ikke levet op til sine forpligtelser på hvidvaskområdet. Det viste Finanstilsynets undersøgelse af området for bankens danske aktiviteter i 2012«.

»Den nu foretagne undersøgelse af bankens ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial viser mere alvorlige problemer. De identificerede problemer er særligt relateret til den estiske filial«, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

Ulovlige transaktioner

Danske Bank tager påtaler og påbud til efterretning.

Sagen om de kritisable forhold i Danske Banks estiske afdeling begyndte at rulle efter en stribe historier i Berlingske i 2017. Her kom det frem, at bankens estiske afdeling er blevet brugt til ulovlige transaktioner og hvidvaskning for milliarder af kroner.

Medlemmer af ledelsen blev orienteret om tvivlsomme forhold i Estland, men reagerede alt for sent, har banken siden erkendt.

Samtidig er det kommet frem, at Henrik Ramlau-Hansen stopper som formand for bestyrelse. Det bekræfter Finanstilsynet over for Ritzau, efter at Berlingske-journalisterne Simon Bendtsen og Eva Jung har skrevet det på Twitter.

Journalisterne, der har afdækket, at Danske Bank har været involveret i hvidvask af penge i Estland, skriver, at det er den sag, der er årsag til Ramlaus farvel.

Henrik Ramlau-Hansen har i en årrække bestridt ledende poster i Danske Bank.

Opdateres.