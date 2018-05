Lavere arveafgift forgylder de rigeste rige Blå partier vil skrotte arveafgiften. Men den øvelse hjælper kun dem, der har store formuer i forvejen, fastslår rød tænketank.

Det er nærmest blevet en mærkesag for de konservative og Liberal Alliance.

At få skrottet eller sænket den statslige arveafgift, der hvert år trækker milliarder ud af døde danskere og deres arvinger.

Det er med den konservative formand, justitsminister Søren Pape Poulsens ord direkte umoralsk at tage penge fra de døde.

Og da synspunktet både bliver bakket op af Venstre, Dansk Folkeparti og den borgerligt-liberale tænketank Cepos, ser arveafgiften ud til at være dødsdømt.

Arven går til fra de rige til de rige

Men sker det, har Folketingets blå partier kanaliseret enorme skattelettelser over i favnen på de rigeste danskere.

Det er hundedyrt for statskassen, det løser ingen alvorlige samfundsproblemer og så forgylder det dem, der har så rigeligt i forvejen Jonas Schytz Juul, analysechef i AE

Sådan lyder advarslen nu fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af en ny analyse.

Den viser blandt andet, at de efterladte børn og pårørende, der får del i de største arvebeløb, i forvejen selv har de største formuer.

»Vi ved jo godt at der er de rigeste, der efterlader sig de største formuer. Men det har overrasket os, hvor almindeligt det er, at deres arvinger også selv har de største formuer«, siger Jonas Schytz Juul, analysechef i Arbejderbevægelsen Erhvervsråd:

»Så fjerner man arveafgiften, forgylder man dem, der har mest i forvejen. Mens analysen også viser, at almindelige lønmodtagere stort set ikke får noget ud af øvelsen«.

Joachim B: Sludder og vrøvl

Men den analyse får ikke just topkarakterer af Liberal Alliances skatteordfører, Joachim B. Olsen:

»Det er jo noget frygteligt sludder«:

»Der er ikke, og har aldrig været en direkte sammenhæng mellem det forhold, at du arver mange penge – og at du så selv har en høj indkomst«.

»Sådan er det nogle gange, måske er der endda en tendens, men det er altså ikke et fast mønster, der er masser af eksempler på, at du kan have en lav indkomst og så alligevel arve mange penge«, siger Joachim B. Olsen.

Han forventer at arveafgiften fremtid bliver afgjort i forbindelse med forhandlingerne om næste års finanslov.

»Jeg bilder mig ikke ind, at afgiften helt forsvinder, for det koster for mange penge for statskassen. Men jeg forventer at den i første omgang bliver sænket«, siger han.

Solid indtægtskilde for staten

Selv om arveafgiften er omdiskuteret, har den udviklet sig til en solid indtægtskilde for statskassen.

Godt 3 milliarder kroner tjente staten på arveafgiften i 1997, sidste år nåede indtægten op på 4,4 milliarder kroner.

Den udvikling har ifølge eksperterne sin naturlige forklaring i den voksende velstand; for når vi bliver rigere og rigere efterlader vi også større og større beløb til vore arvinger.

Der er masser af eksempler på, at du kan have en lav indkomst og så alligevel arve mange penge Joachim B. Olsen (LA)

Ifølge Joachim B. Olsen er der rigtig mange danskere, der finder det »dybt urimeligt og uretfærdigt«, at staten have en bid af arven, når deres forældre dør, selv om forældrene også har betalt skat gennem hele livet.

»Og selv om forældrene har opført sig ansvarligt med opsparing og fornuftige lån og afdrag på huset. Alt det, vi som politikere beder dem om at gøre, og som netop betyder, at man opbygger en formue. Og så kvitterer statsmagten lige med at beslaglægge en del af formuen. Det duer ikke«, siger Joachim B. Olsen, der også peger på, at arveafgiften for længst er afskaffet i både Sverige og Norge.

Ægtefæller slipper for afgift

Sådan er det ikke i Danmark. Her er det kun ægtefæller, der er helt fritaget for at betale arveafgift.