Aktionærer i Amagerbanken får ikke erstatning fra staten Landsretten har fundet, at staten ikke skal betale en millionerstatning til investorer i Amagerbanken.

Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet er frikendt for erstatningskrav på 30,5 millioner kroner fra investorer i Amagerbanken. Det viser dom fra Østre Landsret.

En gruppe på 454 aktionærer i banken, der krakkede i 2011 efter at have tabt milliarder på ejendomsudlån, mente, at Finanstilsynet ikke havde oplyst banken godt nok, da den rejste penge til sin redning.

Investorerne skød penge i redningen, der i sidste ende ikke kunne afværge bankens konkurs.

»Landsretten fandt ikke, at det udgjorde et brud på Finansiel Stabilitets vejlednings- og informationspligt over for Amagerbanken, at Finansiel Stabilitet ikke ønskede at give banken en betryggelse af, at bankens erhvervsmæssige dispositioner rent faktisk var forsvarlige og hensigtsmæssige«, lyder det.

»Landsretten gav på den baggrund Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet medhold i, at de ikke havde handlet erstatningspådragende og afviste således konkursboets og investorforeningens krav«, skriver Østre Landsret i sin dom.

ritzau