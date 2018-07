Danske Banks aktier falder efter ny afsløring i hvidvask-sag Danske Bank-aktier falder på dagen, hvor Berlingske har nye afsløringer i sag om hvidvask i estisk afdeling.

Det går ned ad bakke for Danske Banks aktier onsdag formiddag, efter at Berlingske har beskrevet, at omfanget af hvidvask i bankens estiske filial kan være markant højere end hidtil antaget.

Onsdag formiddag falder aktien 3,3 procent til 194 kroner. Ifølge Ritzau Finans øger det årets kursfald til mere end 19 procent.

Berlingske Business kan berette, at der er information om suspekte pengestrømme for nye 28 milliarder kroner, hvilket bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på mindst 53 milliarder kroner.

Det nye læk relaterer sig til den såkaldte Magnitskij-sag, hvor embedsfolk og kriminelle stjal skatteindtægter i Rusland, som så blev kanaliseret ud af landet.

Intern undersøgelse

Indtil videre har sagen ikke haft konsekvenser for de øverste topfolk i banken. Men det rykker nærmere, vurderer investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.

»Presset bliver ved at stige på Danske Bank - også fra politisk hold. Det er en møgsag for banken, og hvis den bliver ved med at rulle, så kan det ende med, at man bliver nødt til at få sat en bagstopper«.

»Det kan enten være ved at intensivere sine undersøgelser eller ved at skifte ud i de allerøverste ledelseslag. Det rykker tættere på, at nogen er nødt til at tage en beslutning«, siger Per Hansen.

Danske Bank er i øjeblikket gang med en intern undersøgelse af sagen.

Resultatet ventes at komme i september, har det tidligere lydt fra Danske Banks topchef, Thomas Borgen, og bankens bestyrelsesformand, Ole Andersen.

Bankens ledelse afviser onsdag at stille op til interview. Men i en mail skriver chef for Group Compliance i Danske Bank Anders Meinert Jørgensen, at banken 'tager sagen alvorligt'.

»Vi må ikke kommentere de konkrete selskaber, men alle kunder i den tidligere estiske portefølje, der er lukket ned for flere år siden, bliver undersøgt.

»Og vi vil samtidig sende underretninger til myndighederne, i det omfang det ikke allerede er sket, siger Anders Meinert Jørgensen i en kommentar.

