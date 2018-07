Danske Bank vil sende indtjening fra hvidvask tilbage til samfundet Danske Bank forventer at sende penge fra hvidvaskningssag tilbage til »samfundsgavnlige tiltag«.

Danske Bank har besluttet, at man vil sende penge tilbage til det danske samfund, efter at det er kommet frem, at banken har været involveret i hvidvaskning i Estland.

Det oplyser banken i sit regnskab for første halvår af 2018 onsdag.

»Selv om det stadig er for tidligt at konkludere på omfanget af mistænkelige transaktioner, står det klart, at banken ikke har levet op til egne standarder eller samfundets forventninger i forhold til at forhindre, at filialen i Estland blev brugt til potentielt illegitime aktiviteter«, skriver banken.

»Det er derfor bankens hensigt at stille bruttoindtjeningen fra sådanne transaktioner i perioden 2007 til 2015 til rådighed for samfundsgavnlige tiltag. Det kan eksempelvis være til bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet«.

Chef skiftes ud

Chefen for Danske Banks 'compliance-funktion', der skal være med til at sikre bankens overholdelse af hvidvaskreglerne, bliver desuden skiftet ud, oplyser banken.

Den nye mand i stillingen bliver Phillipe Vollot.

I sidste uge skrev finansmediet Finanswatch, at Anders Meinert Jørgensen forlader stillingen efter en turbulent periode, hvor Berlingske i en række artikler har afsløret omfattende hvidvask fra bankens afdeling i Estland.

Finanstilsynet har udtalt en skarp kritik og bedt banken om at hensætte penge til potentielle tab fra sagen.

Undersøger hvidvasksag

Bagmandspolitiet efterforsker Danske Bank i sagen. Danske Bank selv har iværksat en stor intern undersøgelse, hvis resultater skal foreligge til september.

Hvis man kigger i regnskabstallene, formåede banken at komme ud af årets første seks måneder med en samlet bundlinje på 9,1 milliarder kroner.

Til sammenligning landede banken et resultat i første halvår af 2017 på 10,3 milliarder kroner.

ritzau