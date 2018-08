Realkreditdom giver boligejere lærestreg: Tjek det, der står med småt i dine lånepapirer Vi er altså ikke fritaget for ansvar, det er læren af denne dom, siger privatøkonomisk ekspert. Forbrugerrådet Tænk opfordrer realkreditinstitutter til at få gjort deres lånedokumenter forståelige for almindelige mennesker. Sagsøger klar til at prøve sagen i Højesteret.

Boligejerne tabte - realkreditinstitutterne vandt, da Østre Landsret onsdag formiddag gjorde det klart, at boligejerne må finde sig i prisstigninger og bidragsforhøjelser på deres boliglån, når det er skrevet ind i de aftaler, kunderne selv har underskrevet.

Dermed er det slået fast en gang for alle, at forbrugerne skal være meget bedre til at nærlæse lånedokumenterne og tjekke lånets vilkår, lyder meldingen fra Brian Stjernholm, partner og direktør i det privatøkonomiske rådgivningsfirma Uvildige.dk.

»Jeg ved godt at lånedokumenterne er komplicerede, men jeg er bare nødt til at sige, at låner man millioner til en bolig, så bør man også have tid og kræfter til at læse lånepapirerne grundigt igennem, selv om det er meget besværligt. Vi er altså ikke fritaget for ansvar som forbrugere, det er læren af denne dom«, siger Brian Stjernholm.

Lånedokumenter svære at forstå

Tre boligejere havde trukket BRFkredit og Totalkredit i retten for få afgjort, om institutterne gik over stregen, da de satte bidragssatserne kraftigt i vejret på deres boliglån.

Men landsretten frifinder begge institutter med den begrundelse, at »der var hjemmel til bidragsforhøjelserne i aftalerne og gældende regler«, som det bliver udtrykt.

Vi taler om lånedokumenter på 60-72 sider, skrevet i kompliceret finansielt og juridisk sprog, med så mange begrundelser for potentielle prisforhøjelser, at institutterne kan hæve priserne når det passer dem, det er jo lige før de kan henvise til det varme vejr Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom Forbrugerrådet Tænk

»Jeg er ikke vildt overrasket over dommen, for realkreditinstitutterne har formået at pakke sig ind i et juridisk system, der giver dem mulighed for frit at hæve priserne«, siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Også han mener, at forbrugerne er nødt til at være meget mere grundige og nidkære i deres gennemgang af lånepapirerne, men det er ikke nogen nem opgave, og det er ikke kun forbrugeren, der har et ansvar, mener Morten Bruun Pedersen:

»Vi taler om lånedokumenter på 60-72 sider, skrevet i kompliceret finansielt og juridisk sprog, med så mange begrundelser for potentielle prisforhøjelser, at institutterne kan hæve priserne, når det passer dem. Det er jo lige før, de kan henvise til det varme vejr«.

Vi skriver under på noget vi ikke forstår

»Men banker og realkreditinstitutter har også en særlig forpligtelse til at sikre sig, at dem, der modtager papirerne rent faktisk kan forstå, hvad de skriver under på. Og vore tests viser desværre, at der ikke er ret mange, der forstår de lån, de skriver under på«, siger han og tilføjer:

»Det kan godt være, at forbrugerne skal være mere agtpågivende, men det er og bliver institutternes opgave og ansvar nu at få skrevet nogle lånedokumenter, som kunderne kan forstå«.

Klar til at anke dommen

Advokat Christian Dahlager, der har ført sagerne for de tre boligejere, vil nu anbefale dem at anke dommen til Højesteret.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg synes ikke, at det er en så klar frifindelse, at vi skal stoppe her«, siger han til Ritzau.

»Man kan indimellem se en dom, der er meget kort formuleret. Men her har man gjort sig betydelig omtanke med en meget lang dom, hvor det er beskrevet over flere hundrede sider, hvorfor modparten skal have ret«.

Ifølge Christian Dahlager er sagernes kerne, om der juridisk kan sættes en grænse for, hvor meget realkreditinstitutterne må hæve priserne.