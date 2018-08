Haldor Topsøe rammes af amerikanske sanktioner og skal fyre 200 ansatte

Virksomheden Haldor Topsøe skal skille sig af med omkring 200 ansatte. Det oplyser selskabet i forbindelse med sit regnskab for første halvår 2018.

Behovet er opstået blandt andet på grund af USA's sanktioner mod Iran, hvor virksomheden har betydelige interesser.

Haldor Topsøe er kendt for at fremstille katalysatorer og teknologier til den kemiske industri og raffinaderier.

Virksomheden har i øjeblikket 2300 ansatte og hovedkvarter i Danmark. Om fyringer rammer danske arbejdspladser, er endnu usikkert, oplyser virksomheden.

Den er opkaldt efter stifter Haldor Topsøe og familieejet, men ejerfamilien åbnede for nylig for et delvist salg og børsnotering.

ritzau